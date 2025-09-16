El Gobierno revoca la autorización a 24 de las 73 viviendas turísticas registradas

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) invita a propietarios y gestores de 2.640 pisos turísticos en Galicia «ilegales» a retirarlos de las plataformas de alquiler en portales de internet. Casi la mitad, 1.249, corresponden a la provincia de Pontevedra, entre los que figuran 24 de Deza y Tabeirós-Terra de Montes.

Se trata de alojamientos cuyos propietarios han solicitado incluirlos en el «registro obligatorio», pero que «no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales y constan como revocados». Destaca que esa iniciativa, que se lleva a cabo en el conjunto del Estado, pretende «acabar con el fraude en los alojamientos temporales» y advierte de que desde agosto pasado «registradores, Ministerio y plataformas comparten datos» a través de la denominada «ventanilla única digital».

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra desgranó ayer los datos por municipios. En las comarcas son 73 las viviendas para alquiler de corta duración remitidas al registro comunitario, todas destinadas al turismo, ninguna de carácter residencial. Un total de 36 están activas en la ventanilla única y trece más lo están de forma provisional, pero la inscripción de otras 24 ha sido revocada.

Por concellos, A Estrada aglutina casi la mitad de los inmuebles que se enviaron al registro: 35, de los que 11 fueron rechazados, otros tantos están inscritos de forma provisional y hay trece activos. En Lalín son 19 los autorizaciones cursadas, con doce activas, dos más de forma provisional y cinco revocadas. El mismo número ha sido denegado a Silleda, en donde el ministerio tiene constancia de ocho casos activos. Completan la oferta de alquileres vacacionales en la zona Cerdedo, con cuatro inmuebles, y Vila de Cruces, con dos; en ambos territorios fue revocada la mitad de las solicitudes y la otra mitad constan como activas.

Los municipios gallegos con más solicitudes desestimadas son Vigo (227), Sanxenxo (196), A Coruña (140), Santiago de Compostela (128) y Pontevedra (111). En la provincia pontevedresa son medio centenar de concellos con inmuebles en situación irregular, entre los que, además de los ya mencionados, destacan Baiona (95), Vilagarcía de Arousa (72), Poio (67), O Grove (65), Nigrán (47) o Caldas de Reis (43).

El subdelegado del Gobierno de Pontevedra, Abel Losada, calificó la medida de Pedro Sánchez de «valiente» y cargó contra la Xunta de Galicia por hacer «la vista gorda». Está seguro de que la decisión servirá para mejorar la situación dela vivienda en la provincia.