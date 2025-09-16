Expropiaciones para el puente del Camino de Santiago en Bendoiro

La Axencia de Turismo de Galicia convocó ayer a los titulares de bienes y derechos afectados por la construcción del puente del Camino de Santiago en Bendoiro, en el punto kilométrico 295 de la N-525, para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los terrenos. En estos documentos se recogen los datos necesarios para determinar los derechos afectados, su valor y los perjuicios ocasionados. En el mismo acto se convocó la formalización de las actas de ocupación, que tendrá lugar el 8 de octubre a las 10:30 horas, también en el consistorio, una vez abonados los depósitos previos por rápida ocupación.