Dori Carbia vuelve a lucir palmito

La culturista estradense Dori Carbia anuncia que regresa a la competición. Tras un año alejada de los torneos, Carbia decide retomar el culturismo para poder llegar a los 50 años en plena forma y seguir demostrando su valía. «Vuelvo, sí. Y lo haré en la segunda temporada porque no hice la primera. La primera será de mayo a junio y la segunda es a partir de septiembre. Este año el Mundial será en noviembre en Dubai y la verdad es que es un esfuerzo que no me puedo permitir», explica.

Dori Carbia tiene previsto hacer el Trofeo Ciudad de Salamanca clasificatorio para el campeonato de España, que será a mediados de octubre. Y lo hará compitiendo en las categorías Bikini+40, en Sport Model y Run Way, las tres en las que la deportista de A Estrada se encuentra más cómoda.

«El año pasado me lo tomé de descanso porque llevaba compitiendo año tras año y necesitaba un parón también», señala para subrayar las bondades de año sabático que la tuvo apartada de los escenarios. Dori Carbia desvela que «para el año voy a hacer de un tirón la primera temporada para poder mantener el punto. Y, después, en el 2027, quiero hacer la segunda porque como cumplo los 50 quiero competir. Y a partir de ahí a ver qué hago». El ambicioso proyecto de la de A Estrada ha hecho que lleve un tiempo intentando ponerse a punto para la ocasión.

«La preparación está siendo complicada porque no había manera de bajar en condiciones. Entonces, me apretaron bastante más que otros años la dieta, la verdad. Llevo desde noviembre bajando poco a poco pero este año sí que está siendo difícil», añade para dejar claro que lleva un tiempo privándose de muchas cosas para poder llegar a su nueva etapa con todas las opciones abiertas. «De musculatura voy bastante bien, sobre todo en la parte de arriba. Lo que es la pierna es lo que me está causando más dolor de cabeza como siempre», recuerda.

En cuanto a los objetivos que Dori Carbia se marca para esta vuelta al culturismo afirma que «voy sin expectativas porque en la segunda temporada suele ir gente muy buena. Normalmente se preparan ya para la segunda los que van realmente muy bien», aclara mientras se le ilumina la mirada pensando en cómo será su regreso a un deporte que le apasiona.