A Deputación reparte 51.000 euros entre 40 entidades para realizar actividades culturais
Os beneficiarios son de A Estrada, Agolada, Lalín, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces | Están operativas axudas para grupos musicais
REDACCIÓN
A Deputación de Pontevedra destina máis de 51.000 euros a 40 entidades de Agolada, A Estrada, Lalín, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces para a realización de actividades culturais. Estes recursos enmárcanse nas axudas dirixidas a entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades culturais, dotada con 300.000 euros e das que neste 2025 se benefician 229 entidades da provincia. «Nunha semana mobilizamos medio millón de euros para o impulso da cultura da provincia», remarcou o presidente Luis López. Xa están operativas as novas axudas, dotadas con 200.000 euros, para que agrupacións musicais adquiran e reparen instrumentos e vestiario.
En Deza e Tabeirós-Terra de Montes benefícianse destas axudas 16 agrupacións en Lalín: Ballet e Danza do Deza, Banda de Música de Vilatuxe, Adefam, Bolarqueira, Carballeira de Cercio, O Naranxo, Maisquedanza, Viarum Dezae, A Carqueixa, Coral Polifónica de Lalín, Sociedad Musical de Muimenta, Nova Banda de Música de Vilatuxe e as asociacións culturais e veciñais San Pedro Félix da Xesta, Fonte de Lalín de Arriba e San Bartolomé de Botos.
Nove entidades teñen domicilio na Estrada: Coral Polifónica de Berres, A Xesteira, Tempos de Lume na Lareira, Asociación Cultural Guimarei, Rapa das Bestas de Sabucedo, Recreo Cultural, Fundación Cultural A Estrada, O Recuncho da Lingua e a Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva Santa María de Aguións.
En Silleda hai outras nove beneficiarias: Banda de Música, Sons de Trasdeza, Festibandeira, Copa do Castro, Xirandola, Amigos da Banda de Música, Asociación Feiral Semana Verde de Galicia, A Costa e O Son da Fervenza. Agolada, Rodeiro e Vila de Cruces presentan dúas cada concello: Coral Polifónica e Banda de Música Municipal de Agolada; Asociación Camba Sustentable e O Falar das Pedra; e Asociación Cultural Vello dos Cornos e Merzabrass.
As entidades recibirán entre 213 euros e 2.500 euros para poñer en marcha intercambios culturais con diferentes lugares do territorio nacional e internacional (Madrid, País Vasco, Valencia e Francia), festivais, concertos, semanas e xornadas culturais ou musicais, exposicións, romarías, concursos literarios ou galas.
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- Detenidos el capitán y el primer oficial del buque que colisionó contra el «Tafra 3» en Mauritania
- El nuevo párroco se despide de Betanzos y hoy toma posesión en Cangas
- Vigo da la bienvenida al peruano «Bap Unión», el segundo mayor buque escuela del mundo