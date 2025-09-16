La Cruz Roja inicia una campaña para fomentar la inclusión social de mayores

Las personas mayores de A Estrada y los principales agentes de la comunidad serán protagonistas esta semana de una iniciativa impulsada por Cruz Roja para concienciar sobre la importancia de un envejecimiento activo y saludable. La propuesta arrancó ayer, con una mesa informativa instalada en el centro de salud, en horario de 10.00 a 12.00 horas. El miércoles 17 la acción se repetirá en el centro del casco urbano, también por la mañana.

El proyecto busca implicar a la población sénior y, al mismo tiempo, a instituciones, empresas y entidades locales, con el objetivo de construir un entorno más inclusivo, capaz de favorecer la autonomía y el bienestar de los más mayores. La organización recuerda que el envejecimiento no debe concebirse únicamente como una etapa de pérdida, sino como un proceso en el que, con los apoyos adecuados, se puede mantener calidad de vida durante más tiempo.

En concreto, la iniciativa pretende potenciar el impacto del enfoque de envejecimiento activo en el ámbito local, actualizar la visión social sobre las personas en proceso de envejecer e implicar de forma participativa tanto a la ciudadanía como a los agentes comunitarios.

Cruz Roja subraya que el envejecimiento activo se basa en medidas preventivas que ayudan a conservar la capacidad física y mental, retrasando la aparición de problemas de dependencia y fomentando la autonomía personal. Por su parte, el enfoque comunitario es una manera de trabajar que coloca a las necesidades del grupo en el centro, al tiempo que busca la implicación de toda la comunidad.

La iniciativa cuenta con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.