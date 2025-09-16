Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corte de agua de tres horas esta mañana en la Avenida Bos Aires

La concesionaria municipal de aguas, Aquadeza, informa de un corte de suministración hoy, martes 16 de septiembre, en la Avenida Bos Aires en Lalín. Especifican que solo afectará a los números pares del 70 a 90. Estos cortes de agua serán en horario matinal, entre las 9:30 y las 12:30 horas. Se deben a «obras de mejora», según apunta el Concello. Extienden dos vías de comunicación para la ciudadanía: el teléfono 626 98 69 45 en caso de avería o urgencia, y el 986 07 77 39 para cualquier otra información.

