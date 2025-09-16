Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un conductor se da a la fuga tras chocar contra una farola en el acceso al Polígono Lalín 2000

Estado en el que quedó la farola tras la colisión en la rotonda del Polígono Lalín 2000

Estado en el que quedó la farola tras la colisión en la rotonda del Polígono Lalín 2000 / Bernabé/Javier Lalín

Lalín fue escenario esta mañana de un accidente con tintes rocambolescos. Según informa Emerxencias Lalín, a las 13.30 horas se produjo una salida de vía en el acceso al Polígono 2000 junto al acceso a la AP 53. Un Opel Mokka se salió de la vía en la misma rotonda y batió contra una de las farolas arrancándola por la base. A pesar de acudir el 061 y el servicio de Emerxencias Lalín, el conductor no qui so ser atendido y se dio a la fuga. Posteriormente, fue localizado por efectivos de la Policía Local de Lalín.

