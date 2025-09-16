Un conductor se da a la fuga tras chocar contra una farola en el acceso al Polígono Lalín 2000

Lalín fue escenario esta mañana de un accidente con tintes rocambolescos. Según informa Emerxencias Lalín, a las 13.30 horas se produjo una salida de vía en el acceso al Polígono 2000 junto al acceso a la AP 53. Un Opel Mokka se salió de la vía en la misma rotonda y batió contra una de las farolas arrancándola por la base. A pesar de acudir el 061 y el servicio de Emerxencias Lalín, el conductor no qui so ser atendido y se dio a la fuga. Posteriormente, fue localizado por efectivos de la Policía Local de Lalín.