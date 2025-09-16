El Concello da ayudas para sacar el carné de conducir

El Concello de Lalín abre plazo para apuntarse en el programa Conducelalín 2025, ayudas económicas directas para el financiamiento de la obtención del carné de conducir para jóvenes del municipio, para sufragar gastos derivados de cualquier permiso. El período para inscribirse estará abierto durante un mes a partir del 16 de septiembre, o hasta repartir el importe máximo, 10.000 euros.

Podrán pedir la ayuda: gente de entre 18 y 25 años, empadronados en Lalín, que se sacarán cualquier Permiso de Conducción entre el 1 de septiembre del año 2024 y el 31 de agosto de 2025, titulares de una cuenta bancaria, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de cualquier ámbito y de la Seguridad Social. La ayuda máxima que se podrá conseguir es de 300 euros por persona, ya que se puede ser beneficiario de dos o más de estas subvenciones. El importe máximo de la ayuda por tipo será de 150 euros para el permiso AM, A1, A2 o A; y de 300 euros en los casos del B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E.