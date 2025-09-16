El CEIP Figueiroa, referente en el programa Biblioteca Creativa

A Estrada fue este lunes el escenario elegido por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP para dar a conocer la nueva convocatoria del programa Biblioteca Creativa. La presentación tuvo lugar en el CEIP de Figueiroa, un centro pionero en Galicia en la puesta en marcha de esta iniciativa, en la que participa desde el curso 2016-2017.

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, visitó el colegio para comprobar de primera mano cómo el alumnado y el profesorado han incorporado este espacio creativo a la rutina diaria. En Figueiroa, todas las tutorías dedican una sesión semanal a trabajar en la biblioteca, lo que permite mantener una continuidad en el uso de sus recursos. Entre los proyectos más llamativos figuran la creación de hologramas o la iniciativa «Creando para tod@s», destinada a elaborar materiales que responden a las necesidades concretas de las aulas. También destaca la implicación del alumnado voluntario, que colabora en la gestión de la biblioteca, organiza talleres en los recreos y desarrolla materiales de divulgación para toda la comunidad educativa.

Durante la visita, Fernández anunció que la Xunta abrirá el plazo para que 25 nuevos centros educativos puedan sumarse a Biblioteca Creativa, que actualmente cuenta con 191 participantes integrados en el Plan de mejora de bibliotecas escolares. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre y deberá tramitarse a través de la aplicación Programas Bibliotecas.

Ayudas de hasta 1.ooo euros

Los centros seleccionados recibirán una aportación de 1.000 euros para crear su propio espacio creativo dentro de la biblioteca. Aquellos que se incorporaron el curso pasado contarán con 500 euros para reforzar materiales que faciliten la investigación y la experimentación, y los de continuidad dispondrán de la misma cantidad, pero destinada en exclusiva a la formación del alumnado mediante talleres y actividades específicas.

Enmarcado en el Plan LÍA (Lectura, Información y Aprendizaje), Biblioteca Creativa persigue fomentar la experimentación, la cultura maker, el pensamiento computacional, el trabajo colaborativo, la expresión oral y la investigación, desde Infantil hasta Primaria. Según Fernández, este tipo de proyectos explican que Galicia sea hoy una de las comunidades líderes en pensamiento creativo, como reflejan los últimos informes PISA.

Con la elección del CEIP de Figueiroa, la Consellería quiso subrayar el papel de los centros educativos de A Estrada como referentes en innovación y mostrar cómo las bibliotecas escolares pueden convertirse en motores de aprendizaje, creatividad y participación para todo el alumnado. Además de en espacios para la colaboración y el desarrollo de habilidades organizativas.