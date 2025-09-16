Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Banda de Lalín: de Sinatra a Queen

Estreará o domingo un espectáculo co grupo «The Maravillosos Tenors»

Os representantes da Banda de Lalín co Capitán Sabrosura.

Os representantes da Banda de Lalín co Capitán Sabrosura.

REDACCIÓN

Lalín

O presidente da Banda de Lalín, Antón Batán Fernández, e o seu vicepresidente, Carlos Villardefrancos Toimil, acudiron o pasado sábado á Radio Galega para dar a coñecer o espectáculo sinfónico que a formación bandística ofrecerá xunto ao grupo The Maravillosos Tenors o vindeiro domingo, 21 de setembro, ás 22:00 horas, nos aledaños da estatua do aviador Loriga, coincidindo co día grande das Festas das Dores.

A entrevista tivo lugar no programa Sabrosura Fest, conducido polo Capitán Sabrosura, un espazo que achega ás ondas as novidades musicais de Galicia e os diferentes estilos e tendencias que conviven no panorama actual. Durante a súa intervención, os representantes da banda repasaron a historia e traxectoria da agrupación, os logros acadados pola mesma e os espectáculos sinfónicos organizados en edicións anteriores.

O eixo central da conversa foi a presentación deste novo proxecto musical, que supón a estrea mundial do espectáculo sinfónico do grupo The Maravillosos Tenors, catro potentes voces que fusionan a lírica con estilos tan diversos como o pop, a música latina, o tango, o bolero ou o teatro musical.

O repertorio inclúe versións líricas de artistas universais como Abba, Frank Sinatra, Robbie Williams, Andrew Lloyd Webber, Ennio Morricone, Leonard Cohen, Luciano Pavarotti, Chris Isaak, Il Divo ou Queen. Prometendo, polo tanto, unha viaxe sonora que combina a potencia e elegancia da música clásica con cancións recoñecibles para todo o público.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents