A Banda de Lalín: de Sinatra a Queen
Estreará o domingo un espectáculo co grupo «The Maravillosos Tenors»
REDACCIÓN
O presidente da Banda de Lalín, Antón Batán Fernández, e o seu vicepresidente, Carlos Villardefrancos Toimil, acudiron o pasado sábado á Radio Galega para dar a coñecer o espectáculo sinfónico que a formación bandística ofrecerá xunto ao grupo The Maravillosos Tenors o vindeiro domingo, 21 de setembro, ás 22:00 horas, nos aledaños da estatua do aviador Loriga, coincidindo co día grande das Festas das Dores.
A entrevista tivo lugar no programa Sabrosura Fest, conducido polo Capitán Sabrosura, un espazo que achega ás ondas as novidades musicais de Galicia e os diferentes estilos e tendencias que conviven no panorama actual. Durante a súa intervención, os representantes da banda repasaron a historia e traxectoria da agrupación, os logros acadados pola mesma e os espectáculos sinfónicos organizados en edicións anteriores.
O eixo central da conversa foi a presentación deste novo proxecto musical, que supón a estrea mundial do espectáculo sinfónico do grupo The Maravillosos Tenors, catro potentes voces que fusionan a lírica con estilos tan diversos como o pop, a música latina, o tango, o bolero ou o teatro musical.
O repertorio inclúe versións líricas de artistas universais como Abba, Frank Sinatra, Robbie Williams, Andrew Lloyd Webber, Ennio Morricone, Leonard Cohen, Luciano Pavarotti, Chris Isaak, Il Divo ou Queen. Prometendo, polo tanto, unha viaxe sonora que combina a potencia e elegancia da música clásica con cancións recoñecibles para todo o público.
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- Detenidos el capitán y el primer oficial del buque que colisionó contra el «Tafra 3» en Mauritania
- El nuevo párroco se despide de Betanzos y hoy toma posesión en Cangas
- Vigo da la bienvenida al peruano «Bap Unión», el segundo mayor buque escuela del mundo