El Aula Uned de Lalín programa cuatro cursos

REDACCIÓN

Lalín

El Aula Uned de Lalín contará con varios cursos de extensión universitaria para este año lectivo. En total hay cuatro anunciados: Programa de refuerzo para la obtención del Título de la ESO para adultos, Primeros auxilios para aventureros y aventureras, Español para extranjeros y Abordaje terapéutico del alcoholismo. Solo la primera de estas cuatro formaciones es en modalidad únicamente presencial, de 15 de septiembre al 5 de junio. Primeros auxilios se realizará en modalidad dual, online o presencial, del 13 de octubre al 22 de octubre. Las otras dos en modo online, la primera de 5 de octubre a 15 de diciembre, y la segunda de 7 de octubre a 16 de octubre.

