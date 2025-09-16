Arranca la muestra itinerante sobre Rosalía de Castro

Ayer comenzó en A Estrada la exposición al aire libre ‘A Casa de Galicia. 50 anos da Casa de Rosalía’, que podrá visitarse en la Praza da Constitución hasta el 30 de septiembre. Organizada por la Fundación Rosalía de Castro y comisariada por el diseñador Pepe Barro, la muestra repasa la historia de la Casa-Museo Rosalía de Castro, inaugurada en 1971 gracias a la colaboración de miles de personas.