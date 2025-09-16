Anpa Raparigos cambia de profesora de inglés
De las actividades extraescolares que ofrece esta Anpa del CEIP de Silleda, este año las clases de inglés contarán con una nueva incorporación, Skío Carral, con experiencia en campamentos de inglés de Polonia y Canadá.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- Detenidos el capitán y el primer oficial del buque que colisionó contra el «Tafra 3» en Mauritania
- El nuevo párroco se despide de Betanzos y hoy toma posesión en Cangas
- Vigo da la bienvenida al peruano «Bap Unión», el segundo mayor buque escuela del mundo