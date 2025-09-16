Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anpa Raparigos cambia de profesora de inglés

De las actividades extraescolares que ofrece esta Anpa del CEIP de Silleda, este año las clases de inglés contarán con una nueva incorporación, Skío Carral, con experiencia en campamentos de inglés de Polonia y Canadá.

