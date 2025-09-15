El Losada Diéguez recibe el Premio a la Innovación otorgado por la Xunta

El IES Antón Losada Diéguez de A Estrada ha sido distinguido en la última edición de los premios a la innovación en Formación Profesional, convocados por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP. El centro recibió este reconocimiento por su iniciativa «Natureza e Innovación: Taboleiros con alma sostible», uno de los 45 proyectos seleccionados en toda Galicia dentro de una convocatoria que suma un millón de euros de inversión.

Estos galardones buscan impulsar la calidad y la excelencia de la Formación Profesional, fortaleciendo su conexión con el tejido productivo y fomentando el trabajo colaborativo entre centros educativos, empresas y entidades asociadas. En esta ocasión, participaron 30 centros como coordinadores, 45 como colaboradores y un total de 76 instituciones vinculadas.

La propuesta del instituto estradense se enmarca en este esfuerzo colectivo por situar a la FP gallega en un lugar central dentro de la transformación educativa y económica de la comunidad. Para el alumnado y profesorado del IES Antón Losada Diéguez, el premio supone un reconocimiento a su compromiso con la innovación y la búsqueda de nuevas formas de aprendizaje vinculadas a los retos actuales.

La convocatoria forma parte de la Estrategia FP Galicia 2030, que apuesta por la innovación, la digitalización y el emprendimiento como ejes de cambio. Con este reconocimiento, el IES Antón Losada Diéguez refuerza su papel como referente educativo en el ámbito de la Formación Profesional.