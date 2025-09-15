Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido leve en una colisión en el cruce de la Rúa 4 y la Ronda Leste de Lalín

Operativo de emergencia en el accidente de esta mañana en Lalín.

Operativo de emergencia en el accidente de esta mañana en Lalín. / Emerxencias Lalín

Ángel Graña

Lalín

Un varón resultó herido leve esta mañana tras colisionar por alcance fronto-lateral dos vehículos en el cruce entre la Rúa 4 y la Rona Leste de Lalín. El siniestro tuvo lugar a las 9.05 horas y en él se vieron implicados un Volvo V60 un BMW Serie 1. El conductor del Volvo fue trasladado en ambulancia aquejado de un fuerte dolor en la espalda mientras que los ocupantes del BMW, un padre y una hija de 4 años que estaba perfectamente sujeta a su silla, resultaron ilesos. En el lugar se personaron efectivos de Emerxencias Lalín y una ambulancia del 061.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents