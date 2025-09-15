Herido leve en una colisión en el cruce de la Rúa 4 y la Ronda Leste de Lalín

Un varón resultó herido leve esta mañana tras colisionar por alcance fronto-lateral dos vehículos en el cruce entre la Rúa 4 y la Rona Leste de Lalín. El siniestro tuvo lugar a las 9.05 horas y en él se vieron implicados un Volvo V60 un BMW Serie 1. El conductor del Volvo fue trasladado en ambulancia aquejado de un fuerte dolor en la espalda mientras que los ocupantes del BMW, un padre y una hija de 4 años que estaba perfectamente sujeta a su silla, resultaron ilesos. En el lugar se personaron efectivos de Emerxencias Lalín y una ambulancia del 061.