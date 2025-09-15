Donramiro ensalza a su Virgen Negra

Las bombas de palenque anunicaron en la mañana de ayer el día grande de las fiestas patronales de Donramiro. Acto seguido, en torno a las 13.00 horas, la imagen de la Virgen del Montserrat fue llevada en procesión por varios vecinos desde la iglesia hasta la capilla de la Virgen Negra junto a los miembros de la Banda de Lalín. Una vez en el templo situado en plena carballeira, el sacerdote Miguel Asorey presidió una misa solemne dejando pequeño el recinto y mientras las numerosas familias que ayer se acercaron hasta el evento hacían acto de presencia en el lugar.

Actuación de la Banda de Lalín, ayer en Donramiro. / A. L. V.

Una vez finalizados los actos religiosos, la formación bandística dirigida por José Luis Fernández Taboada, «Cheíto», ofreció un amplio y variado repertorio durante una sesión vermú multitudinaria. Las distintas barras de la fiesta se llenaron de clientes con ganas de hacerse con un refrigerio para acompañar a las notas de, entre otros temas, la Marcha Imperial de la Guerra de las Galaxias. Una vez concluido el concierto algunos de los presentes pasaron a ocupar las carpas preparadas para la ocasión, donde poder compartir mesa y mantel con los seres queridos. Al cierre de esta edición, estaba previsto la actuación de Horizon The Show y Recuerdos en el recinto festivo de Donramiro.

Las celebraciones en honor a la Virgen Negra de la populosa parroquia lalinense concluyen hoy con una misa solemne a las 13.00 horas, las pujas tradicionales de carne, una sesión vermú con la música en directo de Pachi Show a las 14.00 horas, y un verbena final a las 22.00 horas con la presencia de Cinema y América SL.