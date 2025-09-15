Donramiro ensalza a su Virgen Negra
La carballeira de Donramiro fue ayer un hervidero de familias enteras con motivo del día grande con motivo de las fiestas en honor a la Virgen de Montserrat. La tradicional procesión y posterior misa solemne dieron paso a una sesión vermú amenizada por la Banda de Lalín dirigida por José Luis Fernández.
REDACCIÓN
Las bombas de palenque anunicaron en la mañana de ayer el día grande de las fiestas patronales de Donramiro. Acto seguido, en torno a las 13.00 horas, la imagen de la Virgen del Montserrat fue llevada en procesión por varios vecinos desde la iglesia hasta la capilla de la Virgen Negra junto a los miembros de la Banda de Lalín. Una vez en el templo situado en plena carballeira, el sacerdote Miguel Asorey presidió una misa solemne dejando pequeño el recinto y mientras las numerosas familias que ayer se acercaron hasta el evento hacían acto de presencia en el lugar.
Una vez finalizados los actos religiosos, la formación bandística dirigida por José Luis Fernández Taboada, «Cheíto», ofreció un amplio y variado repertorio durante una sesión vermú multitudinaria. Las distintas barras de la fiesta se llenaron de clientes con ganas de hacerse con un refrigerio para acompañar a las notas de, entre otros temas, la Marcha Imperial de la Guerra de las Galaxias. Una vez concluido el concierto algunos de los presentes pasaron a ocupar las carpas preparadas para la ocasión, donde poder compartir mesa y mantel con los seres queridos. Al cierre de esta edición, estaba previsto la actuación de Horizon The Show y Recuerdos en el recinto festivo de Donramiro.
Las celebraciones en honor a la Virgen Negra de la populosa parroquia lalinense concluyen hoy con una misa solemne a las 13.00 horas, las pujas tradicionales de carne, una sesión vermú con la música en directo de Pachi Show a las 14.00 horas, y un verbena final a las 22.00 horas con la presencia de Cinema y América SL.
