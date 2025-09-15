La Iglesia Parroquial de San Paio de A Estrada acogió este domingo 14 de septiembre el acto central de la Exaltación de la Santa Cruz, organizado por la Cofradía homónima. A las 12:30 horas, el templo se llenó de vecinos, fieles y representantes locales en una ceremonia destinada a reconocer a tres entidades cuyo apoyo resulta clave para la vida comunitaria: la Policía Local de A Estrada, Aluminios Campos y la Floristería San Pelayo.

Un domingo para dar las gracias

El primero de los homenajes fue para la Policía Local, cuya labor, más allá de la vigilancia, se describió como un compromiso constante con la comunidad. La cofradía destacó su cercanía, paciencia y vocación de servicio, recordando que en cada procesión y acto festivo su presencia asegura normalidad y tranquilidad.

Seguidamente se distinguió a Aluminios Campos, empresa local que ha sabido mantener su arraigo en el municipio. Se subrayó su constancia y generosidad, visibles no solo en la calidad de su trabajo, sino también en su apoyo firme al tejido asociativo y cultural. En palabras de la cofradía, representa un modelo de empresa que, además de levantar estructuras, ayuda a construir comunidad.

El último reconocimiento fue para la Floristería San Pelayo, cuyos arreglos florales engalanan las fiestas de la Santa Cruz año tras año. Su creatividad y delicadeza fueron señaladas como esenciales para dar color, belleza y emoción a los altares y pasos procesionales. «Gracias por embellecer nuestra fe», se escuchó en el templo, en un gesto de gratitud hacia quienes aportan el toque de color a la devoción estradense.

El ambiente fue de recogimiento y gratitud, con aplausos sentidos en cada entrega. El presidente de la Cofradía, Nacho Costoya, cerró el acto recordando que las tradiciones no se sostienen solo con fe, sino también gracias a la colaboración generosa de vecinos y entidades que creen en el valor de la comunidad. Así, a Estrada vivió un domingo en el que fe y gratitud se entrelazaron, fortaleciendo el vínculo de comunidad.