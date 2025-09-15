La autopista supera los 9.000 vehículos al día en agosto, 460 más que el año pasado

Agosto es, históricamente, el mes con más desplazamientos en la AP-53 y en esta ocasión la estadística se repite. Durante el pasado mes la vía de alta capacidad que conecta Santiago de Compostela con Dozón registró por primera vez desde su apertura, hace más de dos décadas, más de 9.000 vehículos diarios. Detrás de estos números están lógicamente los descuentos aprobados por el Ministerio de Transportes que entraron en vigor el 9 de abril.

La Intensidad Media Diaria (IDM) de agosto se situó en 9.078 vehículos, que son 482 más que un año antes. Lejos quedan los algo más de 8.000 de los años anteriores, con la salvedad del primer año de la pandemia sanitaria, cuando habían sido 6.908.

La evolución del tráfico en la autopista se constata en lo que llevamos de año y de media podemos estar hablando de que por esta vía propiedad del ministerio circulan ahora medio millar de vehículos más al día que en 2024. Enero siempre suele ser el mes con menor volumen de viajes y este curso arrancó con 6.119, lo que suponía un descenso del 0,5% en comparación con un año antes. A partir de entonces nos encontramos siempre con más vehículos que el curso anterior e incrementos porcentuales que oscilan entre prácticamente el dos y algo más del siete puntos. En febrero se registraron 6.878 desplazamientos diarios, que son 127 más, mientras que en marzo fueron ya 6.948, con un incremento anual del 4,1%.

En abril, ya con la posibilidad de que los usuarios se acogiesen los distintos modelos de bonificaciones, se constata un salto importante en el número de viajeros, con 7.359 vehículos diarios, que son 504 a mayores. La subida porcentual de mayo es prácticamente idéntica a la del mes anterior y los 7.427 viajes realizados suponen 501 coches más.

El tráfico por esta infraestructura vial de pago continuó al alza en junio, primer mes del verano, y en esas cuatro semanas se movieron por la autopista 8.013 vehículos, dato que supuso el mayor incremento porcentual de los ocho primeros meses en comparación con el mismo período de 2024. El alza fue exactamente del 7,37 por ciento. En julio, por su parte, la Intensidad Media Diaria fue de 8.675 coches, 521 más que en el mismo mes del curso anterior.

La mayor densidad de tráfico se reprodujo en los vehículos pesados, aunque de una forma más moderada. Cabe recordar que en la intensidad diaria se computan los movimientos de todo tipo de vehículos, pero el ministerio también desglosa los de mayor tonelaje como camiones o autocares, entre otros. En enero los datos de tráfico fueron semejantes a los del curso precedente, pero en febrero ya crecieron un 2%, con 516 vehículos. En marzo fueron 473, 508 en abril, 542 en mayo, 538 en junio, 566 en julio y 482 en agosto. La mayor diferencia se constató en abril, con un 6 por ciento más de pesados que doce meses antes.

Tres tipos de descuentos para los usuarios

Las bonificaciones a vehículos ligeros, siempre que utilicen como sistema de pago el telepeaje y cumplan una serie de condiciones de habitualidad y/o recurrencia se estructuran en un primer caso por lo que técnicamente se denomina habitualidad. Así, son gratis todos los trayectos de vuelta que se realicen en un plazo máximo de 24 horas. La bonificación del 100% del camino de regreso al punto de origen se aplicará todos los días de la semana incluido festivos. El recorrido de vuelta debe ser igual al de ida. Para todos los recorridos en que la entrada o salida se haga por Lalín (Lalín Este, Lalín Centro o Lalín Oeste) se considerará como origen o destino Alto de Santo Domingo. Del mismo modo, para la entrada o salida por el enlace de Tras do Eixo, el origen o destino será Santiago. La recurrencia extraordinaria beneficia a usuarios que realicen al menos veinte desplazamientos al mes por la autopista, que gozarán de una bonificación adicional del 50% del importe pagado de todos los recorridos realizados en ese mes. Se contabilizará como un único desplazamiento el conjunto de recorridos realizados en un mismo día y en un mismo sentido de circulación. Y en el caso de los vehículos pesados tipo 1 y 2 se aplica un descuento del 50% del importe del peaje en todos los recorridos.