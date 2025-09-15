«Aos meus alumnos daríalles as gracias e diríalles que sempre os levarei dentro»
Hai mestres que nos marcan. Que nos ensinan moito máis que o que se aprende nun libro. Miguel Carbajal é desa escola, e aínda hoxe os seus alumnos e exalumnos o ven como un referente. Porén, todo o bo se acaba, e a este profesor de música chegoulle a hora de despedirse da aula. Xubílase mañá tras máis de 20 anos dedicados á docencia, entendida dende a empatía e o amor pola labor de ensinar.
Miguel Carbajal Porto dará mañá a súa derradeira clase de música no IES Manuel García Barros da Estrada, despois de máis de dúas décadas formando a xeracións non só en conceptos técnicos e teóricos, senón nun xeito de entender e experimentar esta expresión artística. O seu amor pola docencia fixo que se convertera nun referente para moitos dos alumnos que pasaron polas súas mans. Unha realidade que se ben confesa, lle da vértigo, tamén o enche de orgullo. Nas seguinte liñas fálanos sobre o que foi para el dedicar unha vida á ensinanza.
Xubílase despois de cantos anos?
Pois comecei a dar clase na secundaria no ano 2001.Primeiro estiven no Barco de Valdeorras, logo en Vilaxoán, e xa en 2003 vinme para aquí, para A Estrada. Pero sempre fun mestre. Xa antes de conseguir praza traballabei nove anos dando clases nunha academia.
Despois de tanto tempo dando clase, que é o que máis botará en falta do seu día a día?
Sen dúbida, ós alumnos. Só de pensalo xa os boto de menos e aínda non marchei. Por suposto, sempre tiven moi bos compañeiros no corpo docente, aos que tamén lles collín cariño. Pero os alumnos, o contacto con eles, é o que máis me encheu durante todos estes anos.
Vostede foi un dos propulsores para implementar o Bacharelato Artístico Musical no Manuel García Barros. Fáleme dese proceso.
Foi algo que loitamos moito, e a etapa que máis desfrutei na miña traxectoria como docente. Dende o principio a min sempre me gustou facer proxectos, involucrar ao alumnado en tarefas máis prácticas e dinámicas. Foi así como naceu o Taller de Creación Artística, unha actividade extraescolar e voluntaria, na que nin a min me pagaban máis ou me rebaixaban o horario lectivo, nin aos estudantes lles daban puntos na avaliación. Faciámolo porque nos gustaba, e había moita implicación. Posteriormente, dende o departamento de Música loitamos moito o itinerario musical para bacharelato, e lembro que mesmo firmamos un acordo coa Consellería renunciando a pedir material ou máis persoal para que accedesen a dárnolo. Conseguímolo e foi unha étapa ben fermosa. Sei que moitos dos que o estudaron seguiron por esa vía. Pero ademais formamos unha familia, facíamos jams as fins de semana, pasabamos os recreos tocando... creouse un ambiente marabilloso.
Agora ese itinerario desapareceu. Como lle sentou a noticia?
Así é. Hai cousa de catro anos a Consellería decidiu que non era preciso telo na Estrada, porque xa había en Caldas e noutros concellos próximos. Para min foi unha pau moi grande.
Agora que terá máis tempo libre, pensa explorar máis a súa faceta de músico?
A verdade é que aínda que non o creas, teño o tempo moi tasado. Seguirei impartindo formacións de mantrailling, a miña outra paixón, polo que a docencia non vou abandoala de todo. Pero se ben non pecho portas a nada, as actuacións en directo deixeinas nun plano secundario cando perdín a dous grandes referentes para min, que foron Álex Cabal e Carlos Barruso.
Mañá é o seu último día. Como reaccionou o seu alumnado?
Xa o falamos o ano pasado. Cando o comentei houbo choros. Pero agora, aínda que me preguntan e eu digo que xa os avisarei, creo que xa se afixeron á idea. Imaxino que despois de tanto tempo algo me botaran de menos. Eu a eles, dende logo que si.
En 25 anos apréndense moitas cousas. Que lecións sacou neste tempo?
Moitas, pero quizais a máis importante é que os mestres temos que sentir paixón polo que facemos, porque só así seremos capaces de contaxiar ese entusiasmo aos rapaces. Non podemos instalarnos na queixa e dicir que a xuventude non quere aprender. Si que queren, pero non lles interesa a materia que temos que darlle. A nivel práctico penso que nunca ensinei tan ben como agora. Antes estaba moi centrado en facer proxectos, cousas dinámicas. Agora prefiro o día a día. O contacto na aula. Non centrarse tanto nos erros, senón máis ben no proceso.
Algo a mellorar no sistema educativo?
Sobre todo, penso que hai que reducir as ratios para que os profesores poidamos darlle ao estudantado unha atención máis individualizada.
Para rematar, unhas palabras de despedida para os seus alumnos e exalumnos.
Só podo dicir que gracias, déstesme moito máis do que eu din. Levareivos sempre dentro miña. Síntome moi afortunado por todo o cariño que recibín da vosa parte.
