Valentín García acude al acto de la Exhaltación de la Cruz
REDACCIÓN
A Estrada
La Cofradía de la Santa Cruz de A Estrada celebra hoy a las 12.30 horas en la Iglesia Parroquial de San Paio, un acto de reconocimiento en el marco de las festividades de la Exaltación de la Santa Cruz. La Policía Local de A Estrada, la Floristería San Pelayo y la empresa Aluminios Campos serán reconocidos en un acto al que acudirá el secretario xeral da Lingua, Valentín García.
