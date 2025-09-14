Traídas A Estrada y Agolada reciben fondos de +Novaqua

La Diputación destinará fondos del programa +Novaqua a dos comunidades de usuarios de aguas de A Estrada y Agolada para regularizar sus traídas vecinales. Se trata de Manantial Eira Vella, en Agolada, y Montillón de Arriba, en A Estrada, que recibirán en conjunto cerca de 7.000 euros. Estas ayudas forman parte de los 300.000 € destinados a 61 comunidades de aguas de la provincia.

En total, 85 comunidades presentaron solicitudes; nueve fueron excluidas por no cumplir los requisitos y siete no entregaron la documentación a tiempo. Dada la alta demanda frente al crédito disponible, que se incrementó de 100.000 € a 300.000 €, fue necesario realizar un sorteo para seleccionar a las 61 beneficiarias.

El presidente de la Diputación, Luis López, destacó que la gran demanda refleja las necesidades del movimiento vecinal y asociativo, y reafirmó su compromiso para seguir creando programas como +Novaqua, una de las tres líneas de ayuda para asociaciones, que este año cuenta con 5 millones de presupuesto.