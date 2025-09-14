Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susana Sanches Aríns presenta ‘Arte Menor’ en la Zona dos Viños

Este viernes la autora estradense Susan Sanches Aríns presentó en la Zona dos viños su nuevo poemario, Arte Menor. Lo hizo acompañada de la artista y divulgadora Mercedes Peón, con quien mantuvo un interesante debate acerca de la figura de las asociaciones de música tradicional en el rural y su importancia.

