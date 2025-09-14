Souto rexurde a través da festa
A parroquia de San Andrés de Souto revive este setembro as festas da Virxe da Saleta tras máis de vintecinco anos de silencio. A iniciativa partiu de veciños con fortes raíces na aldea, que lograron mobilizar a toda a comunidade. O resultado: un programa cheo de música, tradición e reencontros.
Non é doado ver como a chama do lugar onde naciches e te criaches se vai apagando paulatinamente a causa do abandono e despoboamento. Por iso, aqueles que senten o arraigamento polas súas raíces loitan con uñas e dentes por devolverlle a vida. Así é precisamente, grazas a ese ímpetu e exercicio de responsabilidade, que a parroquia de San Andrés de Souto recupera despois de máis dun cuarto de século as súas festas patronais na honra da Virxe da Saleta.
A iniciativa partiu de dúas parellas de irmáns: Javier e Ana Cortizo, e Saleta e Jorge Bouzón. Ambos residen no casco urbano durante a semana, pero senten gran apego pola aldea que os viu crecer, e despois de case tres décadas sen festividades, tomaron as rendas da organización da Saleta.
«Levabamos anos coa idea na cabeza, e sempre que nos viamos recollendo aos nosos nenos no cole dicíamos que desta volta o faríamos, así que finalmente demos o paso e puxémonos mans á obra», conta Ana Cortizo, que engade: «Non foi doado, xa que non tiñamos nin idea de como organizar festas. Primeiro tivemos que constituír unha asociación de veciños, para o que pedimos axuda a un xestor, e despois tocou ir porta a porta co petitorio».
O proceso de recadar fondos comezou en febreiro, aínda que se levou a cabo dun xeito peculiar. Normalmente a comisión de festas acode ás casas dos veciños da aldea ou localidade para recoller as doazóns que axuden a financiar o cartel festivo. En cambio, en O Souto só existen tres casas habitadas actualmente, sendo a veciña máis nova unha muller de 65 anos. Polo que os irmáns Cortizo e Bouzón non podían limitarse á aldea. De xeito que decidiron pedir tamén no casco urbano. «Na aldea puxemos unha cota pero aínda así non era dabondo. Pedimos no pobo e a verdade é que a xente se portou xenial con nós, tanto veciños como comercios colaboraron sen pensalo», traslada a organizadora.
Despois de moito traballo conseguiron confeccionar un cartel, que relataremos a continuación. En cambio, antes resulta preciso destacar un dos acontecementos que máis emocionou a esta primeira comisión da nova vida da Saleta de O Souto. Un relato que nos traslada directamente Ana. «Cos anos todos nos fomos marchando para as cidades ou os pobos. Chegou un punto no que só nos viamos en enterros e tanatorios. Con isto queriamos tamén ter unha boa excusa para volver xuntarnos, polo que pensamos en facer unha comida no campo da festa. Buscamos pulpeiro pero todos dicían que era unha fin de semana complicada, tamén estaban Os Milagres de Amil e outras festividades. Ao final Pulpería Rey dixo que o facía se conseguíamos un mínimo de 50 persoas, pero sinceramente, pensamos que non o conseguiríamos. Acabamos de pechar o prazo de inscrición e somos máis de 200 persoas. A verdade é que resulta moi emotivo ver a implicación de todos».
As festas da Virxe da Saleta de San Andrés de Souto son o próximo sábado 20 de setembro. Arrancarán ás 13.00 horas cunha misa solemne cantada polo Coro de Arca e continuará cunha sesión vermú amenizada pola Asociación Cultural Os Pereiriños. Ao mediodía terá lugar a mencionada comida popular e ás 17.00 horas actuará a charanga Os Sentenarios, chegada desde Muros. Para a noite haberá degustación de chourizos á sidra, coa colaboración do lagar Rabiosa, e para rematar amenizarán a verbena o DJ Bruno Canario e o Dúo Son II. Ademais, haberá un sorteo de varios premios doados polo comercio local. Este é, pois, o primeiro cartel de moitos por vir.
