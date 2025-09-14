Rodeiro y Agolada financian las obras de un vial de A Torre de Guillar a Axiaz

Los concellos de Rodeiro y Agolada financiaron la mejora de la carretera que conecta los núcleos de A Torre de Guillar y Axiaz, obra que contó con un presupuesto de 89.000 euros, de los que 50.000 corresponden a una aportación de la Xunta con cargo a la línea de ayudas para infraestructuras municipales.

La actuación afectó a un tramo de 1,4 kilómetros y del importe del proyecto, cada administración municipal asumió un total de 19.500 euros.

El alcalde de Rodeiro, José Luis Camiñas, agradeció «la colaboración del Ayuntamiento de Agolada, que hizo posible esta actuación conjunta, al igual que el año pasado colaboramos con el Ayuntamiento de Dozón en otro proyecto similar». En este sentido apuntó que «seguimos en una línea de cooperación intermunicipal para aprovechar todas las ayudas disponibles y mejorar las comunicaciones y servicios de nuestra vecindario, algo que no se venía solicitando con el anterior gobierno de Cati Somoza y del Partido Popular», dijo.

Además, el mandatario cambote hizo hincapié en que esta obra supone una mejora notable en la accesibilidad y en la seguridad vial para la ciudadanía de ambos ayuntamientos, reforzando la cooperación institucional y la eficiencia en el uso de recursos públicos». Camiñas avanzó colaboraciones con otros municipios del entorno.