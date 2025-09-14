La parroquia de Donramiro inicia cuatro días de fiesta
Con una verbena que se extendió hasta la madrugada dieron comienzo las fiestas de la parroquia lalinense de Donramiro. La velada estuvo amenizada por Pachi Show y los pinchadiscos Pacheco y Efrén. Ayer, además de la sesión vermú con el grupo de gaitas Repenicando, para la noches estaba prevista la actuación de la charanga Ardores y La Gramola. Hoy será la tradicional procesión con la imagen de la Virgen de O Montserrat, en la sesión vermú estará la Banda de Lalín y en la verbena, Horizon The Shows t Recuerdos.
