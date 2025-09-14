De Meixomence a Cuba: a morte dun soldado esquecido
A historia de Vicente Costoya, finado na illa en 1863, exemplifica a dureza da vida castrense e a frialdade na comunicación das desgrazas
Diego Frade Amil
A mediados do século XIX, miles de mozos galegos foron enviados a cumprir co servizo militar en territorios ultramarinos como a illa de Cuba, destino onde España mantiña un forte continxente militar e que para moitos acabou converténdose nunha condena. As longas travesías, as condicións sanitarias e o perigo das enfermidades tropicais fixeron que numerosos rapaces nunca regresasen aos seus fogares. A historia de Vicente Costoya, veciño de Meixomence, en Ponte (Silleda), encaixa neste contexto de sacrificio e esquecemento. A súa morte en 1863 no Hospital Militar de Santiago de Cuba, e o longo proceso burocrático ata que a noticia chegou á súa nai, exemplifican a dureza da vida castrense e a frialdade coa que se comunicaban as desgrazas ás familias.
O 7 de agosto de 1836 naceu no lugar de Meixomence Vicente Costoya, fillo natural de Rosa e neto de Francisco Costoya e Benita de Lázara, da Casa de Costoya (máis tarde coñecida como Casa do Rizo). Foi o menor de, polo menos, catro irmáns, sendo os maiores Juan (1823), María Teresa (1827) e Eduardo (1834), todos eles de pai descoñecido. Poucos datos temos da súa infancia e xuventude, máis aló de que debeu ser destinado á illa de Cuba para cumprir co servizo militar. Probablemente continuou na vida castrense tras finalizar o servizo obrigatorio, ata que lle sobreveu a morte, por causas que descoñecemos, o 31 de outubro de 1863 no Hospital Militar de Santiago de Cuba, mentres formaba parte do segundo batallón do Rexemento de Artillaría a Pé do Exército de Cuba.
A comunicación do seu falecemento á familia fíxose esperar. Non foi ata o 27 de maio de 1865 que o coronel do citado rexemento, José María de Arangena, remitiu á Gobernación Civil de Pontevedra a comunicación e partida de defunción «del artillero que fue de este Regimiento Vicente Custodia, hijo de padre incógnito y de Rosa, natural de Ponte en esa provincia», para que se fixese chegar aos pais ou herdeiros.
O feito de que non se especificase o municipio de orixe do soldado Costoya imposibilitou, de primeiras, trasladar esta comunicación á familia. Así llo fixo saber o gobernador civil ao coronel Arangena nunha misiva do 21 de xuño, na que indicaba que a partida de defunción «se hubiera remitido enseguida al Alcalde respectivo para su entrega a la madre ó pariente del finado si se expresara en la misma con bastante claridad el pueblo de naturaleza de aquel; pero como solamente se dijo que era natural de Ponte, y en esta provincia hay seis pueblos que se llaman así, no puede enviarse dicho documento hasta adquirir noticias del pueblo adonde correspondía el Vicente», engadindo que, en futuras comunicacións, se indicase con claridade o municipio de orixe do afectado.
Para tentar determinar a orixe do artilleiro, o gobernador enviou comunicación aos alcaldes dos municipios nos que existía un lugar chamado Ponte, tal e como foi o caso da misiva remitida ao alcalde de Silleda o mesmo día 21 de xuño. Nela pediulle ao rexedor municipal que lle comunicase se «en ese distrito y parroquia de San Miguel de Ponte existe la madre ó parientes del artillero que fue del Regimiento de artillería a pie de la isla de Cuba Vicente Custodia, hijo de Rosa y de padre incógnito». O alcalde de Silleda, Rafael Viz, confirmoulle o día 8 de xullo este feito, polo que o día 10 foi remitida a partida de defunción ao concello para serlle entregada a Rosa, nai de Vicente.
Un mes máis tarde, o 14 de agosto, o coronel Arangena remitiu ao gobernador civil unha nova partida de defunción, xa coa indicación expresa do municipio de orixe do soldado. Esta certificación, que xa non foi remitida ao concello de Silleda, dicía: «Don Francisco de Paula Ozete, Párroco Castrense del segundo Batallón del expresado regimiento del ejército de Cuba, certifico: que (...) Vicente Custodia soldado de la segunda compañía del expresado batallón, natural de Ponte, Ayuntamiento de Silleda, Provincia de Pontevedra, hijo natural de Rosa, falleció en el Hospital Militar de Santiago de Cuba el dia 31 de Octubre de mil ochocientos sesenta y tres: no testó, y por ser verdad extendí y autoricé la presente partida en el libro parroquial del propio Batallón en la Habana á veinte de Marzo de mil ochocientos sesenta y cinco (...)».
Sabemos todo isto grazas á documentación conservada, que permite reconstruír historias persoais coma a de Vicente, agochadas entre papeis oficiais. Pero esta non foi a única morte dun mozo de Ponte durante o servizo militar ou o seu paso polo exército durante o século XIX. Coñecemos varios casos, como o de Felipe Cabaleiro López, nado en 1781 na Casa dos Cabaleiros da Aldea de Baixo, fillo de Domingo e Manuela. Temos constancia da súa morte polo funeral levado a cabo en 1818 polo párroco don Francisco Seoane Montero, en cuxa acta se indica «habiendo fallecido en estado de soltero, en el Real Servicio, y Hospital del Ferrol», sen especificar a data exacta nin as causas do falecemento.
A morte dun fillo nestas circunstancias, e cando este era o único, supoñía un duro revés para a familia. Mostra disto atopámola en 1812 no testamento de José Fernández Palmou e Bernarda Varela, veciños da Regueira. Declararon que non lles quedaba ningún fillo trala morte de Francisco (nado en 1791), que «camino al ejército, y según noticias, se ha fallecido», quedando os proxenitores sen descendencia nin herdeiros directos.
Outro mozo falecido foi Caetano Seoane Costoya, fillo de Luis e Benita, natural da Casa de Materio da Aldea de Riba e parente de Vicente. Nado en 1818, sabemos do seu pasamento, que «no se sabe cuando nin donde murió», grazas á anotación do funeral que lle oficiaron en 1840 e que deixara disposto seu pai, finado en 1839. Pola época, asumimos que puido ter falecido na primeira guerra carlista.
Un último caso é o de Ángel González Palmou (nado en 1817), fillo de Domingo González Quinteiro e Rosa Palmou, veciño de Casderrei. A noticia da morte de Ángel coñecémola pola anotación na acta de defunción de seu pai en 1843, onde se indica que o fillo «murió en el real servicio de las armas», sen máis información sobre a data ou o lugar do falecemento (probablemente tamén na guerra carlista).
Como acabamos de ver, o caso de Vicente Costoya non foi un feito illado, senón unha mostra das numerosas vidas segadas polo servizo militar, en tempos de guerra ou en destinos afastados. Cada morte supuña tamén unha ausencia sentida nas aldeas, xa de por si fráxiles en man de obra nova. A tardanza de case dous anos en notificar o falecemento á súa nai amosa tanto a lentitude da administración como a pouca consideración polas familias dos soldados. Historias coma esta axúdannos a poñer nome e rostro a unha realidade silenciosa: a de xeracións de mozos que deixaron atrás a súa terra para servir ás armas e que, no mellor dos casos, só regresaron a través dunha fría partida de defunción. Rosa, a nai de Vicente, é só un exemplo de todas as que, por desgraza, recibiron un triste papel en lugar do fillo que esperaban.
