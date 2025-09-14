Los mayores de 65 años representan el 40% de la población en quince parroquias de Lalín

Lalín podría reflejar la realidad autonómica si se elabora una radiografía demográfica. La capital dezana muestra idéntico porcentaje de personas en edad de jubilación que la comunidad autónoma, en ambos casos con el 26 por ciento del censo. Pero también si nos centramos en la población infantil, con un 11% de niños de entre cero y 14 años.

El municipio más poblado de las comarcas resiste como un oasis del interior gallego, cada vez más despoblado y envejecido, algo que ya no es extraordinario sobre todo en las provincias de Ourense y Lugo. No obstante, Lalín tampoco es capaz de esquivar esta tendencia y 5.343 vecinos de los 20.250 totales censados según el balance oficial del año pasado, están en edad de jubilación; es decir, tienen 65 años o más. En una quincena de parroquias los que rebasan los 65 años representan el 40% de sus habitantes y en tres son más de la mitad. Las pedanías y porcentajes con más jubilados son las siguientes: Lebozán (57,5), Alemparte (54), Busto (53,2), Anseán (50), Zobra (49), A Veiga (48), Cangas (47), Losón (45), Doade (43), Lodeiro (42,5), Palmou (42), Castro (41,7), Cercio (41,4) y Cadrón (40,5). La comparativa con la parroquia de As Dores, es decir, el núcleo urbano, es muy llamativa, pues en este territorio los mayores de 65 años solo suponen dos de cada cien personas. Las pedanías con menor porcentaje de personas en edad de jubilación son, además del propio casco urbano, las de Madriñán (25%), Camposancos (26), Xaxán (27) y Santiso (28).

El grueso más importante por tramos de edad, según el informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) corresponde a los ciudadanos que tienen entre 15 y 64 años y en este segmentos e concentra algo más del 62 por ciento del padrón municipal o, lo que es lo mismo, 12.637 personas.

Las bajas cifras de natalidad condicionan tanto el envejecimiento de la población como una caída en las matriculaciones en los centros educativos a medio y largo plazo. Solo 2.270 lalinenses tienen entre cero y 14 años. Esta gráfica se agrava con creces en 22 parroquias, donde la población juvenil no llega a una decena de empadronados. Las parroquias con menos de diez niños de entre cero y 14 años son Albarellos (8 menores), Alemparte (1), Anseán (2), Bermés (8), Busto (2), Cadrón (6), Camposancos (4), Cangas (5), Castro (8), Cello (3), Doade (1), Galegos (9), Lebozán (1), Lodeiro (2), Losón (5), Muimenta (9), Palmou (8), Parada (4), Rodís (7), Val (4), Zobra (4) y en A Veiga no consta ninguno. Las pedanías con el mayor número absoluto de jóvenes son, al margen de la capital municipal: Donramiro (84), Filgueira (38), Goiás (38), Vilatuxe (37), Botos (34), Bendoiro (33) y Catasós (32). A partir de ahí son ya menos de una treintena.

Evolución en 40 años

Por otro lado, en cuatro décadas solo las parroquias de Lalín, Donramiro y Xaxán fueron capaces de ganar habitantes. En el núcleo urbano residían en 1981 un total de 4.994 personas y en el último censo constan 11.841. Donramiro pasó de 680 a 928 y Xaxán, de 157 a 170. Las aldeas se vacían y el casco, a donde en los últimos años llegaron centenares de migrantes, se fortalece cada vez más. Un dato que pone de manifiesto que el rural representa, en casos un páramo social, es que en estos 43 años hasta 26 de las 48 pedanías lalinenses perdieron más del 40% de su censo. Cello, Lodeiro, Anseán y Lebozán se dejaron por el camino más del 60 por ciento.