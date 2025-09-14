Lalín acogerá un concurso de hamburguesas del 25 al 28

Burger Experience es un proyecto gastronómico que recorrió numerosas ciudades y villas de España y que entre los días 25 y 28 recalará en Lalín. El evento, que aúna gastronomía y música, se llevará a cabo en la plaza de Loriga durante cuatro días en los que vecinos y visitantes podrán degustar más de una veintena de hamburguesas a precios que oscilan entre los 12, 15 y 20 euros en función de los ingredientes de cada propuesta.

La cita fue presentada ayer en el consistorio lalinense por parte de la concejala de Comercio, Beatriz Canda, y de representantes de la organización. Jorge Mikel destacó que los clientes tendrán la oportunidad de probar hamburguesas que no suelen ser comunes, con panes de colores o ingredientes distintos a los del formato más tradicional. Considera que será una apuesta exitosa pues se cocinarán más de una veintena de hamburguesas. Serán ocho cocineros profesionales llegados de Galicia, Segovia o Madrid los que presentarán sus propuestas culinarias en un formato food truck. Las estructuras rodantes se instalarán en la plaza de Loriga.

Luis Vila López, por su parte, apuntó que además de gastronomía la oferta de esta propuesta de ocio se complementa con música en directo con el objetivo de dinamizar la economía y la vida social lalinense. «Muchas veces hay hosteleros que piensan que les puede perjudicar, pero es todo lo contrario, pues traemos gente que beneficia a toda la hostelería», manifestó, incidiendo en el «retorno positivo» de este evento. Se espera que además de vecinos de la localidad se pasen por este certamen otros procedentes de distintos puntos de la comarca o de ciudades como Ourense.

Horarios

El evento funcionará de 20.00 a medianoche el jueves día 25 y se prolongará hasta la una de la madrugada el viernes. El sábado estará abierto de 13.00 a 17.00 y de 20.00 a 1.00 horas, con idénticos horarios matinales el domingo, pero el cierre será a las 23.00 horas.

Beatriz Canda indicó que con esta apuesta se busca la dinamización económica del municipio, desestacionalizar su oferta, e indicó que antes de cerrar un acuerdo con la organización se visitó una de las localidades en las que se llevó a cabo este Burger Experience.