Impulsan ‘Silleda Fai’, un certamen centrado en los productores locales

El próximo sábado 4 de octubre, la villa de Silleda se convertirá en un escaparate del talento y del trabajo de su gente con la celebración de Silleda Fai, un evento en el que serán protagonistas productores locales. Este nuevo certamen tendrá como escenario a calle Cartagena, en horario de 11:00 a 19:00 horas.

La iniciativa reunirá productores y artesanos del municipio, ofreciendo una amplia muestra de productos de alimentación de proximidad, artesanía y bienestar.

Además de comprar directamente a los productores, el público asistente podrá participar en degustaciones gratuitas y en talleres abiertos, en una jornada pensada para el aprendizaje, la convivencia y la promoción y exaltación de productos locales.

Con esta celebración, en formato feria, la administración municipal busca poner en valor el trabajo de los productores locales, fomentar el consumo responsable e impulsar la economía de proximidade, al tiempo que ofrece tanto a vecinos como visitantes un espacio de encuentro y dinamización del comercio local.

«Queremos que Silleda Fai sea una oportunidad para reconocer el talento de nuestra gente y para reforzar la identidad de nuestro ayuntamiento como un lugar que apoya el producto local y la creatividad», manifiesta la la concejala de Promoción Económica e Axenda 2030, Estefanía Taín.