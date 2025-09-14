Éxito del primer bingo solidario de Agadea

El primer Bingo solidario de Agadea Alzheimer celebrado este viernes 12 de septiembre resultó todo un éxito, con decenas de asistentes disfrutando de la jornada. La cita combinó entretenimiento y solidaridad, gracias a las actuaciones de Chelo do Rejo y As Lerchas, que animaron el ambiente familiar. Los cartones se vendieron rápidamente, contribuyendo a la recaudación de fondos para financiar los servicios y programas de la asociación. Vecinos, usuarios y familiares compartieron risas, música y emoción, reforzando los lazos comunitarios. La respuesta demuestra la implicación del municipio con la labor de Agadea, que atiende actualmente a 70 personas en A Estrada. La organización ya valora la experiencia como punto de partida para repetir y ampliar este tipo de eventos solidarios en el futuro.