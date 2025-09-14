Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Estrada vibra con el III Open de Australianas y Banderas

Miembros del CNS A Estrada en el Open.

REDACCIÓN

A Estrada

La tercera edición del Open de Australianas y Banderas de A Estrada volvió ayer a ser un rotundo éxito de organización y de participación. El certamen organizado por el CNS A Estrada reunió a 240 participantes en la zona de baño y su entorno, donde se habilitó un espacio para las pruebas en arena. La competición de Australianas fue por la mañana, dejando la de Banderas para la tarde.

Una de las pruebas en la piscina celebrada ayer.

Pontevedra, Vilagarcía, Ourense, O Carballiño, Ponteareas, Sada, Laracha, Marín y distintos puntos de la comarca del Barbanza, entre otros, estuvieron representados en una cita donde el club organizador participó con un total de cincuenta deportistas de distintas categorías.

