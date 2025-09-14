A Estrada vibra con el III Open de Australianas y Banderas
REDACCIÓN
A Estrada
La tercera edición del Open de Australianas y Banderas de A Estrada volvió ayer a ser un rotundo éxito de organización y de participación. El certamen organizado por el CNS A Estrada reunió a 240 participantes en la zona de baño y su entorno, donde se habilitó un espacio para las pruebas en arena. La competición de Australianas fue por la mañana, dejando la de Banderas para la tarde.
Pontevedra, Vilagarcía, Ourense, O Carballiño, Ponteareas, Sada, Laracha, Marín y distintos puntos de la comarca del Barbanza, entre otros, estuvieron representados en una cita donde el club organizador participó con un total de cincuenta deportistas de distintas categorías.
