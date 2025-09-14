A Estrada y la fiebre de las fachadas de aluminio

En A Estrada, las calles parecen ponerse al día con una prenda nueva. Ya no bastan las reparaciones puntuales en balcones o dinteles: muchos edificios antiguos reciben ahora una envoltura completa de paneles de composite de aluminio, unas “carcasas” modernas que cambian la fisonomía del bloque de arriba abajo.

El frente de un edificio en la Benito Vigo. / NCG

El efecto es inmediato. Lo que hasta hace poco mostraba grietas, enfoscados descoloridos o piedra dispareja aparece ahora con superficies lisas, remates prolijos y un brillo que le da al edificio un aire más reciente sin necesidad de tocar la estructura interior. No es solo una cuestión estética: el composite entra por razones prácticas. Su instalación es rápida y limpia –paneles prefabricados que se anclan con facilidad–, lo que reduce el coste de mano de obra y acorta los plazos.

Una fachada en pleno proceso de restauración. / NCG

En el día a día estradense la transformación se adivina en las manzanas donde hay obras recientes: colores neutros, paneles uniformes y líneas rectas que se repiten aquí y allá. Los acabados pueden variar –mate, brillo, lacado–, pero el lenguaje formal es parecido, y esa repetición ordena la vista de la calle. Si durante años en Galicia se señalaba la falta de unidad arquitectónica, ahora asoma otra pauta: una estética que tiende a la homogeneidad. La calle donde ayer convivían materiales y estilos diversos va ganando una coherencia visual que algunos celebran por su limpieza y otros lo ven como el robo paulatino de una identidad visual que peligra.

Un envolvente de composite en la Avenida de América. / NCG