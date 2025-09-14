Encuentro de lalinenses que celebran su medio siglo de vida
En torno a 90 lalinenses nacidos en 1975 se reunieron ayer en Donramiro para celebrar un aniversario conjunto y recodar que, salvo los nacidos en lo que resta del presente curso, alcanzaron el medio siglo de vida. La fiesta de los cincuentones comenzó hace tres años con los nacidos entonces en 1972 y las siguientes generaciones mantuvieron hasta el momento esta iniciativa. Tras un vermú en el campo de la fiesta, aprovechando la celebración de los festejos de O Montserrat, el nutrido grupo se desplazó al centro social de la parroquia para compartir una comida amenizada con música que se prolongó hasta las primeras horas de la noche. Tampoco faltaron sorpresas para los presentes.
