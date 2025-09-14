Empresarios y Concello reclaman la variante de la N-640 en A Estrada

La reivindicación de una circunvalación para retirar el tráfico pesado de la travesía urbana de A Estrada vuelve a cobrar fuerza. Empresarios y Concello insisten en que la N-640 se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento industrial del municipio y reclaman al Gobierno central un compromiso real con la variante largamente prometida.

El presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Toedo, Arturo Gálvez, fue contundente: «Sei que non está na man da Xunta, pero pedimos que nos axuden, senón teremos sempre ese problema: as dúas saídas da N-640 son problemáticas». Gálvez advirtió de que, pese a la mejora de las conexiones por autovía, la travesía seguirá siendo un cuello de botella.

En el mismo sentido se expresó el presidente de la ACE, José Luis Terceiro: «É certo que o polígono nos quedará moi ben enlazado por autovía cara Santiago, pero seguimos tendo unha necesidade latente: a N-640. Dende o polígono, temos que cruzar todo o casco urbano». A su juicio, si se amplían las capacidades del parque empresarial sin resolver el problema de la nacional, la situación será aún más complicada: «Se ampliamos as capacidades do polígono e temos na N-640 un funil, se xa agora é un problema, ese problema vaise acentuar aínda máis».

El alcalde, Gonzalo Louzao Dono, se sumó a este clamor. «Con respecto á N-640 e á súa variante seguimos sen ter ningún tipo de noticia por parte do Goberno do Estado ao respecto dunha vía que agora mesmo nos atranca, máis que ofrecernos a cohesión que debería darnos», afirmó.

Louzao subrayó que A Estrada es, junto con Ponteareas, uno de los pocos cascos urbanos gallegos atravesados de norte a sur por una carretera nacional. «A falta de noticias sobre a aposta real pola variante fai que os empresarios nos trasladen a súa preocupación; que digan que é dos principais atrancos que temos para o crecemento industrial e da nosa vila», señaló.

El regidor incidió en que el Concello seguirá apelando al Ejecutivo central: «Non podemos facer outra cousa, como fixemos coa Xunta -que nos escoitou e está poñendo os recursos para ir cumprindo en materia de comunicacións, crecemento económico e vivenda-, que seguir facendo co Estado un chamamento sobre a falta de avances na variante da Estrada».

En cuanto a las actuaciones realizadas hasta ahora, el alcalde reconoció que se limitaron a «pequenos retoques no firme» en algunos tramos en mal estado. «Era o mínimo que tiñan que facer», apuntó, antes de criticar la falta de medidas de seguridad en pasos de peatones próximos a la casa consistorial, donde se han registrado varios atropellos.

Louzao insistió en que la solución pasa por una inversión específica en los Presupuestos Generales del Estado: «Hai que aspirar e esixir que a variante sexa unha realidade; que, se son capaces de aprobar uns orzamentos, exista unha partida directa para a variante desta nacional na Estrada, que é altamente necesaria».

La preocupación de los empresarios se explica no solo por el tráfico diario, sino también por la proyección de futuro. La N-640 soporta un flujo continuo de vehículos de largo recorrido, incluidos camiones de gran tonelaje que atraviesan el casco urbano. Esta situación, además de ralentizar el transporte de mercancías, genera problemas de seguridad vial y afecta a la calidad de vida de los vecinos, que desde hace años reclaman una alternativa.

El empresariado considera que la variante no es únicamente una infraestructura para descongestionar el centro urbano, sino un factor decisivo para atraer nuevas inversiones. Contar con accesos fluidos y seguros se percibe como un requisito imprescindible para consolidar el crecimiento del polígono industrial y garantizar la competitividad frente a otros parques empresariales de Galicia.

En este sentido, Gálvez subrayó que «o momento é agora», recordando que A Estrada ha sabido esperar durante décadas, pero que no puede seguir perdiendo oportunidades. La circunvalación permitiría, según apuntan los representantes del sector, reducir costes logísticos, mejorar los tiempos de transporte y, en definitiva, hacer más atractivo el municipio para la instalación de empresas.