La Deputación destina casi 50.000 euros a cinco clubes

La Deputación de Pontevedra destina cerca de 50.000 euros a cinco clubes de A Estrada, Lalín y Silleda que participan en competiciones oficiales de ámbito estatal. Se trata del Club Deportivo Estradense, el Club de Tenis Recreo Cultural de A Estrada, el Club Balonmán Lalín, el Extol La Gramola Team también de Lalín, y el RG Bikes Scott Team de Silleda. Estas entidades, que representan modalidades como fútbol, tenis, balonmano o ciclismo, recibirán cuantías que oscilan entre los 1.887 y los 25.000 euros.