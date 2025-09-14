Cumpleaños de Aspadeza con deseo: la residencia

Un cuarto de siglo de encomiable labor cumple Aspadeza, 25 años de un proyecto que arrancó de la mano del fallecido Javier Brandido y un grupo de padres y madres de personas con capacidades diversas. El esfuerzo y el empeño de directivos, trabajadores y familias fue clave para alcanzar metas impensables entonces, siempre con el objetivo de buscar el máximo bienestar e integración de las personas, en su mayor parte, con discapacidad intelectual.

Paneles con imágenes.| Bernabé/Javier Lalín

Con el centro de día ocupacional de Mouriscade operativo desde 2009 y, años después la apertura de una una vivienda de ocho plazas en el casco urbano de Lalín para ser empleada como como respiro familiar, ahora Aspadeza ansía una residencia. Es una demanda que se arrastra desde hace tiempo, pero que todavía no se ha podido materializar por, entre otras cuestiones, la importante inversión que supondría esta infraestructura. Ayer, durante los actos conmemorativos de estos 25 años, la presidenta de la asociación, María Taboada, volvió a reivindicar la necesidad de contar con una residencia y pidió apoyo a organismos públicos y a los presentes para lograr este objetivo.

Julio Brandido recibió una placa en recuerdo de su padre. | Bernabé/Javier Lalín

En el turno de intervenciones también tomó la palabra Ángeles Baldonedo. La directora del centro ocupacional de Mouriscade recordó los primeros pasos del proyecto y recordó la figura de Javier Brandido [su hijo Julio recibió una placa] como persona clave en el germen de una entidad que cuenta con el reconocimiento de toda la sociedad dezana Actividades solidarias sociales o deportivas que se organizan a lo largo del año tienen a Aspadeza como protagonista, en reconocimiento a su labor.

Autoridades y directivos, en primera fila, en el acto de ayer. | Bernabé/Javier Lalín

Entre los asistentes estaba el conselleiro de Educación, Román Rodríguez; el presidente de la Diputación provincial, Luis López; la teniente de alcalde de Lalín, Paz Pérez, así como miembros de la corporación; y la regidora de Silleda, Paula Fernández Pena.