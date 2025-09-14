Cruces organiza clases de luchas olímpicas en el gimnasio municipal

El Club de Lucha Keltoi Cruces, en colaboración con el Concello de Vila de Cruces, lanza una nueva edición de clases de luchas olímpicas para el curso 2025-2026. Se trata de una modalidad deportiva en la que el municipio cruceño lleva años destacando debido a la labor de cantera realizada por el club encargado de poner en marcha esta iniciativa.

El programa deportivo contará con un equipo de entrenadores de primer nivel, liderado por la luchadora local Nerea Pampín, actual campeona de España en la categoría de 68 kilos y con amplia experiencia en competiciones internacionales. A ella se unirán los entrenadores del club Keltoi Moncho García, Rubén Lois y José Vázquez también con una dilatada trayectoria en el mundo de la lucha tanto en el ámbito local y autonómico como en el nacional y en el internacional.

Las clases estarán dirigidas a quienes quieran iniciarse en la disciplina y a los que ya tengan experiencia y quieran mejorar su nivel bajo la batuta de técnicos como Pampín.

Grupos

Desde el Concello informan que habrá dos grupos de iniciación que recibirán clases en el gimnasio municipal los lunes y los miércoles: el primero, de 15.40 a 16.40 horas, y el segundo, de 16.40 a 17.40 horas. Además, también se ofrecerán clases de iniciación en el CEIP Nosa Señora da Piedade, los miércoles y viernes, de 15.30 a 16.30 horas, para alumnos de primero y segundo de Primaria con el fin de seguir fomentando la lucha entre los más pequeños. El grupo avanzado tendrá clases en el gimnasio municipal los lunes, miércoles y viernes, de 17.40 a 19.00 horas. El plazo de inscripción ya está abierto. Los interesados ​​pueden solicitar más información sobre los grupos, edades y horarios llamando al 617 409 895. El Concello reafirma así su compromiso con la promoción de las disciplinas olímpicas entre la juventud del municipio.