El CB A Estrada consigue un histórico ascenso a Primera

El Club Bádminton A Estrada sigue escribiendo páginas históricas en su trayectoria. Después de regresar esta temporada a la competición nacional con el subcampeonato en la liga de Segunda Nacional y la clasificación para la fase de ascenso celebrada en Tenerife, el conjunto estradense ha recibido la noticia más esperada: la Federación Española de Bádminton confirma su ascenso a Primera Nacional Bronce, lo que supone un doble salto de categoría respecto al curso anterior. En la fase de ascenso disputada en Granadilla (Tenerife), el equipo de A Estrada finalizó en quinta posición, a las puertas del ascenso directo, reservado únicamente a los cuatro primeros. Sin embargo, los rumores sobre la posible renuncia de algún club a su plaza en Primera Bronce se hicieron realidad, y finalmente el CB A Estrada ha sido el beneficiado.

El club ha aceptado oficialmente la plaza y ya trabaja en la confección de la plantilla, que presumiblemente será muy similar a la de la pasada temporada, con un bloque principal de jugadores estradenses complementado con un par de refuerzos extranjeros para el equipo.

Desde la dirección se muestran ilusionados con este nuevo reto: «Estamos muy contentos con esta oportunidad que nos brinda la Federación Española. Afrontar una categoría superior será todo un desafío, tanto a nivel deportivo como organizativo, pero creemos que el equipo está preparado para dar el salto», señalan los mandatarios estradenses.

La entidad ya ha puesto en marcha la búsqueda de los recursos necesarios para poder afrontar con garantías una liga de gran exigencia, especialmente en lo que respecta a los desplazamientos, que aumentarán notablemente en comparación con la temporada pasada. En este sentido, el apoyo del Concello de A Estrada y de las empresas locales «será un pilar fundamental para que el bádminton siga consolidándose en la élite nacional».