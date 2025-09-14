La biblioteca de Silleda retoma el horario continuo desde el martes
Por la semana abrirá de 8.00 a 20.30 horas y los sábados, entre las 11.00 y las 13.30
REDACCIÓN
La Biblioteca Pública Municipal Daniel Castelao de Silleda contará nuevamente desde este martes día 16 con horario continuado durante la semana. Así, este servicio público estará abierto de lunes a viernes en horario de 08:00 a 20:30 horas de manera ininterrumpida, después de aplicarse un horario reducido durante la temporada de verano. En las jornadas de sábado el horario de apertura del centro será de 11:00 a 13:30 horas.
Con esta medida, destaca el gobierno municipal, se mejorar este servicio público facilitando al público en general más tiempo de uso tanto de la consulta y préstamelo de fondos como de la sala de estudio. El centro, con millares de volúmenes disponibles, cuenta con una sala dedicada al público infantil y sala de estudio y en los últimos meses incorporó nuevos títulos, en gallego y castellano a sus fondos, correspondientes a distintas novedades editoriales.
