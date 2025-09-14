Arranca un nuevo curso en el Club de Bonsai A Estrada

Este sábado comenzó arrancó un nuevo curso en Bonsái A Estrada, con la participación de 18 socios —10 por la mañana y 8 por la tarde— y variedad de especies. El taller de mantenimiento estuvo dirigido por el presidente del club, Juan María Calvo Roy. Del 18 al 21 de septiembre, el grupo esará en la Feria del Mueble de Galicia, en el pabellón multisectorial. Además, el 24 de septiembre ofrecerán una charla de iniciación al Bonsái para los asistentes a la Residencia de Día (AGADEA), a partir de las 11.30 horas en la primera planta del Mercado. Por último, los días 10 y 11 de octubre participarán en el Congreso Gallego, que este año se celebra en Bembibre.