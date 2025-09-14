Un «amigo de Galicia» de oro

El empresario silledense Miguel Villar Costoyas recibió ayer la Medalla de Oro de la Fundación Amigos de Galicia, entidad de la que fue presidente. Natural de Lamela, este acto sirvió para reconocer su trayectoria vital como emprendedor, prestar apoyo a iniciativas culturales o reconocer su apoyo económico a la fundación o a entidades sociales como la Cocina Económica de Santiago que gestiona la oenegé religiosa Cáritas.

El acto tuvo lugar en el monasterio de Carboeiro y comenzó con una misa oficiada por el párroco de Silleda, José Pérez, con música del gaiteiro lalinense Plácido Roza. Con la actriz bandeirense Cristina Collazo como maestra de ceremonias, fue el secretario xeral da Lingua, Valentín García, el encargado de realizar una amplia y detallada semblanza del homenajeado. Suso Busto dio lectura al acta de concesión de la distinción y acto seguido Miguel Villar recibió la medalla de manos de Ramiro Varela Cives, doctor de profesión y presidente de la fundación. La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, le entregó un diploma.

Villar agradeció la presencia de autoridades, vecinos y amigos, además de poner en valor el trabajo que desempeña la entidad social a la que todavía sigue ligado y con la que tanto colaboró. La mandataria elogió la figura y la trayectoria profesional de Miguel Villar, impulsor de nueve empresas en la parroquia de Lamela, que junto con una de sus sedes de A Estrada, generan un centenar de empleos directos. El acto finalizó con la intervención de Ramiro Varela Cives y la interpretación del himno de Galicia.

A continuación se celebró una comida en el restaurante Crisóstomo de Camanzo (Vila de Cruces), con más de un centenar de comensales, entre ellos el cronista oficial de Lalín, Daniel González Alén, entre otros amigos.