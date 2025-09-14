Más de 80 años horneando con oficio en A Cacharela

El oficio de panadero es una profesión artesanal o industrial que consiste en preparar, elaborar y hornear productos de panadería, como pan, pasteles, empanadillas y empanadas, aplicando técnicas y conocimientos específicos. Los panaderos seleccionan ingredientes de calidad, manipulan la masa y controlan los hornos para garantizar la frescura y el acabado de los productos. Este oficio puede ejercerse en panaderías industriales de producción a gran escala, o en pequeños talleres artesanales, y requiere habilidades manuales, buen estado físico y conocimientos de higiene y seguridad alimentaria. Es el caso de la familia que hace más de 80 años regenta la panadería Balado, en A Cacharela de Lalín, también conocida por todos como «A vaca flaca».

«Lo de A vaca flaca» era el sobrenombre que tenía la panadería de los abuelos de mis abuelos», explica Marcos Riádigos, que junto a su esposa María Inés Hermida son los actuales propietarios de uno de los establecimientos con encanto especial de la capital dezana. Marcos hace memoria para recordar que la panadería fue fundada por Elvira Balado Castro «cuando apenas tenía 18 años, en la década de los años 40 del siglo pasado». El despacho de pan siempre estuvo en el mismo local de A Cacharela, parada obligada para personas de todas las edades en busca de unas empanadillas cuyo prestigio ha ido creciendo con el paso inexorable del tiempo.

La emblemática panadería Balado pasó a manos de los padres de Marcos, María Inés Hermida y José Riádigos. Marcos es la tercera generación al frente de un local que estos días es un auténtico hervidero de gente debido a la celebración de las fiestas de Donramiro. «Poco a pocos hemos ido evolucionando con el paso del tiempo, modernizándonos un poco aunque la receta es la original de toda la vida. Siempre hubo que ampliar el catálogo de productos y de recetas. En definitiva, adecuando a los tiempos el método de trabajo», destaca un Marcos Riádigos que lleva varios días superado por el volumen de trabajo debido a los festejos del populoso barrio.

Empanadillas

Hablar de las empanadillas de la panadería Balado es hablar de una parada obligada para saborearlas. La proximidad del IES Laxeiro ha hecho que últimamente sean cada vez más los estudiantes que aprovechen el recreo matutino para agenciarse algún ejemplar para ser consumido de inmediato. «La clave del éxito de nuestras empanadas y empanadillas es el trabajar con producto natural y la elaboración artesanal. Trabajamos con producto de aquí, local, de la zona, y lo hacemos con los ingredientes todo a mano. Yo creo que ahí está el secreto», subraya Marcos Riádigos mientras no paran de entrar clientes en su panadería.

El trabajo llevado a cabo en este establecimiento contribuye a poner en valor el reconocido prestigio del pan de Lalín y de su calidad. Preguntado por el secreto que hace que este producto haya traspasado fronteras, Riádigos explica que «los artesanos panaderos de Lalín mantenemos la tradición, trabajamos con producto local, harinas autóctonas y una manera de elaborar con tiempo de reposo suficiente, fermentaciones largas y muy pocos aditivos. Es decir, todo es tradicional y de la manera que se ha hecho siempre». Y eso hace que la clientela nunca defraude: «Tenemos clientes de toda la vida y algunos de 40 años atrás. Compraban los padres y ahora lo hacen sus hijos, que es algo muy bonito de ver en un negocio como el nuestro», asegura.

Sin embargo, el futuro de la panadería Balado no es halagüeño, según Riádigos: «No hay relevo generacional. En estos tiempos que corren está complicado el buscar personal nuevo porque no hay gente que quiera dedicarse a este oficio y el futuro es incierto. La verdad es que nosotros trabajaremos hasta que nos jubilemos pero el futuro no está claro. Yo tengo a mi mujer Isabel Aguilera y luego tenemos empleados que nos echan una mano», aclara.

A pesar del trajín de estos días, Marcos Riádogos constata una realidad: «Se coge pan como antiguamente, sobre todo los que celebran las fiestas de Donramiro. Y eso que cada año la cosa va a menos porque se nota que la gente mayor fallece o dejan de celebrar las fiestas en familia. Entonces, la venta de pan y de empanadas disminuye». Mientras tanto, el pan nuestro de cada día permanece.