La Xunta trabaja ya en el proyecto de expropiación para el Polígono de Toedo

La Xunta de Galicia ha dado un paso decisivo para la ampliación del polígono empresarial de Toedo, en A Estrada (Pontevedra). La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció este viernes que el gobierno gallego trabaja ya en la licitación del proyecto de expropiación con el objetivo de que las obras puedan comenzar en 2027.

La noticia coincide con la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del Plan estructurante de ordenación del suelo empresarial (Peose) de la segunda ampliación del parque, aprobado en el último Consello da Xunta. Este documento abre un período de información pública de veinte días hábiles en el que empresas, administraciones y particulares podrán presentar alegaciones o sugerencias.

Asimismo, en el encuentro mantenido ayer con empresarios y empresarias de la zona, Lorenzana explicó que la actuación permitirá poner a disposición del tejido productivo cerca de 157.000 metros cuadrados adicionales de suelo industrial, con una inversión que superará los 13 millones de euros. Con esta ampliación, la superficie total bruta del polígono pasará de los 190.554 metros cuadrados actuales a 347.239, lo que supone un incremento del 82 % en su capacidad.

«Queremos adaptar el desarrollo del suelo empresarial a las necesidades reales de los empresarios. Por eso apostamos por polígonos que respondan a la demanda existente, donde el tiempo y el dinero invertidos se traduzcan en oportunidades de crecimiento», subrayó la conselleira.

La representante autonómica insistió en la preocupación del ejecutivo gallego por impulsar el desarrollo industrial en aquellas zonas donde existe demanda de parcelas y posibilidad de crecimiento. «Se trata de invertir bien el tiempo y los recursos públicos, apostando por parques que garanticen actividad económica y empleo», señaló.

Nuevas fórmulas

Lorenzana aprovechó su visita a A Estrada para recordar que durante este 2025 la Xunta ha puesto en marcha nuevas figuras de ordenación del suelo empresarial. Entre ellas se encuentran las Zonas de Aceleración de Proyectos Empresariales y Suelo (Zapes) y las Zonas Industriales Rurales (ZIR). Ambas herramientas buscan acortar plazos en el desarrollo de nuevos parques y facilitar que la iniciativa privada pueda impulsar áreas empresariales allí donde existe interés real por parte de promotores y compañías.

De cara al futuro inmediato, la conselleira avanzó que el Ejecutivo autonómico trabaja ya en medidas para 2026 orientadas a flexibilizar la adquisición del suelo empresarial disponible en Galicia y a abaratar su precio, con el fin de hacerlo más accesible para las empresas que quieran instalarse o ampliar su actividad.

Por otra parte, este proyecto se enmarca en una actuación mayor en la provincia de Pontevedra, donde la planificación autonómica prevé casi tres millones de metros cuadrados de nuevo suelo empresarial en distintas fases de tramitación. Entre los proyectos en marcha se encuentran el parque empresarial de Fragamoreira (Poio), la ampliación del polígono del Campiño (Pontevedra), el parque de Louredo (Mos-Redondela), la ampliación del Pousadoiro (Vilagarcía de Arousa) y la ampliación de la MI de la Plisan (Salvaterra-As Neves).

Además, también están en fase de tramitación el proyecto de urbanización del polígono Lalín 2000 y la reurbanización de la Central de Transportes y Terminal Intermodal de Ponte Caldelas. Todos estos desarrollos buscan consolidar un ecosistema empresarial diversificado y sostenible en la provincia.

De este modo, el proceso administrativo de la ampliación de Toedo continuará en los próximos meses con la resolución de alegaciones y la aprobación definitiva del Peose. Una vez completada esta fase, se activará la licitación del proyecto de expropiación de los terrenos, paso previo al inicio de las obras previsto para 2027.

Para Lorenzana, se trata de un proyecto clave no solo para A Estrada, sino para toda la comarca: «Hablamos de una inversión estratégica que incrementará en más de un 80 % la superficie del polígono y que va a suponer un salto cualitativo en la capacidad de atracción de empresas y generación de empleo en la zona».