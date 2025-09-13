Xeografía y Ciencia Política son los grados con más vacantes en Santiago

Tras el séptimo llamamiento de matrícula, coincidiendo con la semana de inicio del curso, la USC tiene un total de 181 plazas vacantes de las que 63 corresponden al Campus de Santiago. Estas se reparten entre Ciencia Política y de la Administración (17 vacantes de 50 plazas ofertadas), Filología Clásica (11 de 50), Historia del Arte (9 de 90) y Geografía y Ordenación del Territorio (26 de 50).

Con respecto al quinto llamamiento realizado el pasado día 3 de agosto, el número de vacantes se incrementó en diez. Al respecto, Maite Arias Flores, catedrática de Física de la USC y presidenta de la Ciug (Comisión Interuniversitaria de Galicia), indica en conversación con EL CORREO GALLEGO que pueden aumentar conforme pasan las semanas porque «hai titulacións que teñen máis persoas matriculadas que número de prazas e non hai lista de espera, polo que se as pechamos e hai alumnado que se desmatricula non hai a quen chamar por vacantes». Cuando sucede esto, la Ciug envía a las tres universidades gallegas las plazas vacantes en titulaciones que todavía admiten estudiantes «para que se matriculen en ventanilla ». Funciona por orden de llegada y no por nota. En la USC, este proceso comenzará a funcionar en los próximos días.

En el Campus de Lugo es donde hay más vacantes por cubrir para este curso 25-26. Son 118. Todavía acogen a alumnado de nueva matrícula Ingeniería Civil (1 vacante), Ingeniería Forestal y del Medio Natural (26), Ingeniería de Procesos Químicos Industriales (11), Relaciones Laborales y Recursos Humanos (20), Paisaje (32), Gestión Cultural- presencial (15), Gestión Cultural-virtual (8) y el grado abierto USC Enxeñerías (5).

En la Universidade de A Coruña (UDC) hay 144 vacantes entre sus dos campus. En A Coruña son 103 entre el grado en Español, Gallego-Portugués, Inglés y Sociología, y 41 en Ferrol, entre Relaciones Laborales y Gestión Digital de la Información y Documentación.

En el caso de la Universidade de Vigo (UVigo) la cifra de vacantes llega a las 157. En Ourense se reparten 63 entre Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Ingeniería Agraria y Turismo. En Vigo suman 83 entre Traducción e Interpretación-Español-Francés, Traducción e Interpretación Gallego- Inglés y Filología Aplicada en Gallego y Español. En Pontevedra hay 11 vacantes en Ingeniería Forestal.

Los estudiantes llamados tendrán de plazo desde hoy hasta mañana a las 23.59 horas para formalizar la matrícula.

El siguiente llamamiento está fijado para el 24 de septiembre con fechas de matrícula el 25 y el 26.

Más alumnado que plazas

Antes de realizar este séptimo llamamiento, en Enfermería y Medicina había más estudiantes matriculados que plazas ofertadas. Al respecto, Maite Arias explica que «chamamos a máis alumnos sabendo por experiencia que vai ir marchando xente», a lo que añade: «Somos conscientes do problema de vivenda e do que supón incorporarse tarde a un curso na parte social e tamén académica».

En Medicina, donde se ofertan 403 plazas, son en estos momentos 409 estudiantes matriculados.

Arias detalla que en primer curso de Enfermería las clases comienzan con prácticas. «Se un alumno se incorpora no último chamamento, en outubro, farao con materias perdidas», explica. Esto lo intentan evitar llamando a más alumnado, reconociendo que supone un esfuerzo adicional para los centros «porque as clases están algo máis cheas» .

Procediendo de esta manera puede suceder que un grado tenga durante el curso algún estudiante más de las plazas que se ofertaban en un principio. «Preferimos arriscar tendo en conta que hai unha marxe de porcentaxe de prazas coas que temos recursos para atender correctamente ao estudantado», apunta.