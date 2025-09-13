Vuelven a Trasdeza los programas Silleda Camiña y Silleda MoveMente

El Concello de Silleda retomará la próxima semana dos de sus iniciativas más destacadas en el ámbito de la promoción de la salud y el bienestar: los programas Silleda Camiña y Silleda MoveMente, que tan buena aceptación han tenido entre el vecindario del municipio.

Las sesiones de Silleda Camiña, con paseos biosaludables abiertos a todo el barrio, se celebrarán los lunes y los miércoles a partir de las 17.00 horas, con salidas guiadas desde el Pabellón Municipal «César González Fares».

Por su parte, Silleda MoveMente también se celebrará los lunes y los miércoles en horario de 19.00 horas, con sesiones de ejercicio físico al aire libre en espacios públicos de Silleda y A Bandeira. Esta actividad está dirigida por personal técnico de la Concejalía de Deportes y se enmarca en el Plan de Saúde Mental Municipal.

«Queremos seguir promoviendo los hábitos saludables, el ejercicio al aire libre y el contacto social, fundamentales para mejorar tanto la salud física como el bienestar emocional de los vecinos», destaca la alcaldesa, Paula Fernández. La participación en ambas propuestas es gratuita. Las personas interesadas pueden inscribirse en las oficinas de Deportes o enviar un correo con sus datos a info@silleda.gal o deportes@silleda.gal.