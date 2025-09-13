Vilariño denuncia el «colapso» en la atención por limpieza de fincas

El BNG de Lalín denuncia la situación de colapso que en estos días padece la Oficina Agraria municipal y el Punto de Información Catastral «a causa de la incapacidad y de la falta de previsión del gobierno local» a la hora de atender los requerimientos para limpieza de fincas enviados por el Seaga.

En las últimas semanas, dice, la Xunta remitió más de 7.000 requerimientos a propietarios y propietarias de fincas para que acometan su limpieza y cumplir con la Lei de Montes de Galicia, en vigor desde 2012. «El ejecutivo municipal decidió recordar ahora estos deberes, después de que nuestro país sufriera una de los mayores de fuegos de su historia reciente», afirma su portavoz municipal, Francisco Vilariño, que denuncia que este envío masivo de notificaciones está provocando que cientos de vecinos se acerquen a la Oficina Agraria para solicitar información sobre las medidas a adoptar y, en muchos casos, al Punto de Información Catastral para poder identificar con exactitud sus hincas.

Los nacionalistas destacan que, de haberse realizado una vigilancia continua y un trabajo serio a lo largo del tiempo, el Concello podría haber evitado tanto esta situación de saturación como el elevado riesgo de incendios a l que se estuvo expuesto el municipio. Achaca lo acontecido a la improvisación y de la falta de planificación de la Xunta y ayuntamiento.

Así, el BNG exige al gobierno local que dote de medios idóneos estos servicios públicos y que asuma de manera responsable sus competencias, para garantizar una atención digna a los ciudadanos y para que la gestión forestal y territorial se realice con rigor y continuidad, no a golpe de improvisación y desgobierno.