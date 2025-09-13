Silleda celebra el sábado día 20 la Festa da Árbore dos Chupetes

El Concello de Silleda organiza la segunda edición de la Festa da Árbore dos Chupetes el próximo sábado 20 de septiembre, una iniciativa pensada para niños de 0 a 5 años y sus familias. El evento tendrá lugar a partir de las 17.00 horas en este céntrico emplazamiento, inaugurado el año pasado con el objetivo de crear un lugar simbólico donde los niños puedan dejar sus chupetes en un momento especial de transición.

El certamen trasdezano, que el año pasado sirvió como inauguración del Árbore dos Chupetes, se celebrará en esta ocasión coincidiendo con el inicio del curso escolar, compartiendo juegos, alegría y momentos en familia para los presentes. El programa incluye una merienda saludable con fruta fresca, así como juegos y entretenimiento para todas las edades, ya que la convocatoria es abierta. El Árbore dos Chupetes, situado en la Praza Benito Rivas, se está convirtiendo ya en un referente simbólico del municipio de Silleda, «un lugar lleno de emociones, recuerdos y nuevos comienzos para los niños», dicen desde el Concello.