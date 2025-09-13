Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ruta Camiño Real y A Pallota en Rodeiro

El concello de Rodeiro organiza una caminata guiada por el tramo Bardelás-Mesón de Auga Levada, que pertenece a la Ruta do Camiño Real - A Pallota. Será el próximo martes 16 a las 10:30 horas, 2,3 kilómetros con una duración de 45-50 minutos. Una actividad que muestra el trabajo del taller dual de trabajo Terras de Camba I.

