Reedificación y bendición de la capilla del Montserrat de Donramiro (1812 - 1817)

El Licenciado Juan Josef Mosquera, cura párroco de Santa María de Donramiro, bendijo el 26 de septiembre de 1817, la capilla del Monserrat después de la reedificación de la antigua ermita dedicada a San Roque, que había comenzado en el año 1812, en virtud de Auto de Santa Visita, a fin de establecer junto a ella el Cementerio, según estaba acordado por considerarse el sitio más propicio. El coste fue de 7.271 reales y 17 maravedís que se emplearon en la construcción de la Capilla Mayor, sacristía, lomos de las paredes, techo y cal. En la obra trabajaron el cantero Antonio González y el carpintero Nicolas de la Iglesia.

Capilla del Montserrat, en el año 1905.

La primera noticia que tenemos de la existencia de una capilla en la falda del Castro de Donramiro, la encontramos en el Catastro de Ensenada, en el año 1753, dice que el Rey tiene en la parroquia una dehesa, en el sitio que se conoce con el nombre de San Roque, que tiene de sembradura un ferrado, de tercera calidad, que linda por Poniente con la ermita de San Roque, por el Norte con camino público, por el Sur con monte común y por el Levante con un muro.

Altar mayor de la capilla. | A.V.N.

Documentos conservados en el Archivo Diocesano de Lugo, contienen que en Santa María de Donramiro y a muy poca distancia de la Iglesia Parroquial existe una capilla dedicada al milagroso San Roque, en la que se veneraba a Nuestra Señora de Montserrat, desde que el Doctor José Benito Montenegro, señor de la Casa de Donfreán, regalase una imagen de la Virgen, que era muy visitada por los fieles de toda la comarca por ser la única que bajo esta advocación existía en toda la Tierra de Deza.

Imagen de San Roque tomada por los miembros del SEG. |

Como dicha ermita fuese de pequeñas dimensiones y estuviese deteriorado se mandó reedificarla, por Auto de Santa Visita del año 1812, a cuenta de los caudales de la Iglesia parroquial, porque carecía de rentas propias, quedando su fábrica tal como la conocemos en la actualidad. En el año 1817, encontrándose ya restaurada para poder celebrarse en ella el Santo Sacrifico de la Misa y satisfacer la devoción de los parroquianos que deseaban su culto y conservación, Juan Josef Mosquera cura párroco de Donramiro, solicita al Obispo de Lugo se digne conceder licencia para bendecirla la capilla y poder celebrar en ella los actos de culto. Junto a ella se pensaba construir el cementerio porque el lugar era despegado y ventilado ya que el cementerio parroquial se estaba quedando muy pequeño.

Archivo Museo de Pontevedra

El cura párroco de Santa María de Donramiro, el Licenciado Juan Josef Mosquera, para que quedara noticia de la reedificación y con el objeto de hacer en aquel sitio el cementerio para la parroquia, con fecha de 26 de septiembre de 1817, lo anotó en un documento que se conserva en el Archivo Diocesano de Lugo, que dice:

Imagen de la Virgen. | A.V.N.

Yo el infrascrito cura párroco de este beneficio de la parroquia de Santa María de Donramiro y sus unidas, acompañado de D. Gabriel Sanjurjo Montenegro, actual abad de San Adrián de Moneixas y su anejo Santiago de Catasós y su feligrés el presbítero D. Pedro Silva, del lugar de Enxame; el Padre predicador José Carral de la Orden de San Agustín; los presbíteros D. Domingo Caxid y el Licenciado D. Vicente Miranda de la feligresía de San Juan de Botos y el subdiácono D. José Pampín y Landa, vecino de la ciudad de Santiago, con bastante número de gentes de ambos sexos, devotos de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Montserrat, procedí con la solemnidad posible a la bendición de su capilla nuevamente construida, en donde antecedentemente se veneraba por fundación de la Cofradía de esta parroquia, como patrono, la imagen del milagrosos Señor San Roque.

Y con arreglo al Ritual Romano en dicha solemnidad, he bendecido exterior e interiormente según se prescribe por dicho Ritual. Consiguientemente y en el mismo día, que fue el veinte y seis de septiembre de mil ochocientos diez y siete, al cual se trasladó en este año su fiesta, del Dulce Nombre de María, en cuya Dominica Infraoctava se suele celebrar su festividad y cuyo día está señalado para su fiesta anual desde su primitiva fundación y donación, que hizo de su imagen el Doctor D. José Benito Montenegro, señor de la Casa de Donfreán y otras. Se cantó solemnemente la Misa, con procesión precedente, la que ofició de Preste el arriba dicho presbítero D. Pedro Silva y acolitaron D. Domingo Caxid y D. José Pampín.

Todos en este día manifestaron con bailes y gaitas y otras religiosas demostraciones su júbilo y devotos afectos, a este Sagrado Santuario, esmerándose con notable dedicación sus celosos y fieles Mayordomos que aunque pobres promovieron a sus expensas el laudable festejo de este día, cantando un buen número de loores de todas diferencias, sin que faltasen bombas y un brillante ramo, de bastante gusto, que presentaba un armonioso estruendo con que conmovían y preparaban los ánimos de los espectadores a la más tierna devoción, a la soberana Virgen Nuestra Señora de Montserrat.

Dignos son de que se publiquen y escriban sus nombres por su hacendada y humilde cordialidad a la Virgen Nuestra Señora y que sirvan de ejemplo a otros más ricos; fueron en efecto, el presbítero Antonio Taboada; Francisco Fernández y Nicolás de la Iglesia; el primero nada acaudalado y que vive y mantiene casi con la limosna que le proporciona su corona a dos sobrinos que tiene en la casa de su oriundez, del lugar de Agruchave; el segundo que sin tener bienes algunos, mantiene a su suegro y una hija, con lo que le produce el oficio de zapatero de obra prima y el tercero, expósito, repartido por la Casa de Misericordia del Hospital de Santiago, a esta parroquia para su lactancia, desde cuyo tiempo vive y se mantiene en la casa del cura que subscribe, que sin más ganancias, industrias, ni comercio que el oficio que aprendió de ebanista, además de concurrir por igual cuota a los gastos ocurridos, se adelantó fuera de otros muchos servicios muy señalados, con el donativo de la puerta principal que cierra la capilla en el actual estado, fabricándola con primor y colocándola de su cuenta.

Y para que en todo tiempo haya noticia de este reedificio y primer paso que se dio en obsequio de la Virgen Nuestra Señora por cuenta de la fábrica de la Iglesia, con las facultades necesarias y con el objeto de hacer en aquel sitio el cementerio para la parroquia, lo anoto y firmo, siendo Obispo y Señor de esta diócesis el Ilmo. Señor D. José Antonio de Azpeitia Sáenz de Santa María y Rey de las Españas D. Fernando VII.

Cofradía

A partir de este día siguió creciendo y aumentando la devoción a la Virgen de Montserrat y en el año de 1882, siendo cura párroco de Donramiro y unidas Laureano Guitián Rubinos, deseando el citado párroco, aumentar más y más el culto y la devoción a esta Santa Imagen de la Virgen, solicitó y obtuvo del Abad del Real Monasterio de Montserrat de Cataluña, Miguel Muntadas y Romaní, a través de carta, del 5 de septiembre de 1882, firmada por Ramiro Rondamilano, la agregación de la Capilla de Donramiro a la Pontificia y Real Cofradía de Nuestra Señora de Montserrat, establecida en el célebre Santuario, quedando agregada por concesión y Diploma, haciendo participes a los fieles que se inscriban en ella de todas las gracias y privilegios otorgados por la Silla Apostólica al célebre y primitivo Santuario de Montserrat de Cataluña; con la obligación de los cofrades al ser admitido en la Cofradía de recibir los Santos Sacramentos para poder ganar la indulgencia plenaria, concedida al nuevo Cofrade por el Pontífice Pablo V. Esta cofradía actualmente ha dejado de existir.