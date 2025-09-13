Miguel Villar recibe la medalla de oro de Amigos de Galicia
REDACCIÓN
Silleda
La Fundación Amigos de Galicia hará entrega, hoy en el cenobio de Carboeiro de Silleda, de la Medalla de Oro a Miguel Villar Costoyas, expresidente de la Fundación Amigos de Galicia, una distinción que otorga la entidad a las personas que cuentan con una larga trayectoria en la misma. El evento, que dará comienzo a las 12.00 horas, contará con la presencia del actual presidente de la entidad, Ramiro Varela Cives, la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, así como los exconsejeros de la Xunta de Galicia Víctor Vázquez Portomeñe, Jesús Palmou, Juan Caamaño, Tomás Pérez Vidal y personalidades destacadas del mundo de la cultura y el ámbito empresarial.
